«Омикрон» и новые варианты коронавируса. Европу опять закроют?

Эксперты предупреждают об "омикрон"-волне в Европе

С середины июня быстро увеличивается число инфицированных и во Франции. По официальной информации, недельный индикатор заболеваемости на данный момент составляет около 477 на 100 000 жителей (по состоянию на 18 июня).

"Кривая эпидемии во Франции имеет экспоненциальный характер", - предупредил Антуан Флао, эпидемиолог и глава Института глобального здравоохранения при Медицинской школе Женевского университета. Похоже, новую волну вызовут варианты "омикрона" BA.4 и BA.5, сообщил Флао в интервью новостному телеканалу franceinfo.

Однако пока он не может четко спрогнозировать, как будет развиваться ситуация во Франции. В то время как Южная Африка прошла новую волну коронавируса за восемь недель, Флао предполагает, что в Португалии это займет от девяти до десяти недель. "Если экстраполировать ситуацию в Португалии на Францию, то мы будем иметь дело с новой волной большую часть лета", - уточняет Флао.

"Мы до сих пор не усвоили урок"

Как и во Франции, в Германии недельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей значительно превышает 400. Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut) объявил в среду, 22 июня, о 119 000 новых заражениях коронавирусом в течение последних суток. Вероятно, в этом также виноваты BA.4 и BA.5. Но, по словам замглавы RKI Ларса Шааде, и отмена защитных мер способствует ухудшению положения с коронавирусом.