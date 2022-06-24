Измельчил в фарш, сделал котлеты и съел: история каннибала Димы

Лето 1995 года выдалось жарким, но присутствовавших на слушаниях знобило. Перед зданием Рижского окружного суда стоял скромный 26-летний парень - один из тех, мимо кого на лестничной площадке вы пройдете как мимо пустого места. Только глаза... Было в них что-то безумное и страшное. Дмитрия обвинили в убийстве с особой жестокостью "с целью поедания мягких тканей жертвы". В обвинительном заключении говорилось, что после убийства он разрезал труп, приготовил пищу и употребил ее, после чего положил органы в холодильник и закопал голову в лесу. Благодаря свидетелю, который вызвал полицию, преступление было раскрыто на следующий день после убийства.