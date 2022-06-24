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Видео ⟩ Автобус Таллинн-Петербург попал в тяжелое ДТП: погибли двое, шестерых госпитализировали

rus.postimees.ee
Автобус Таллинн-Петербург попал в тяжелое ДТП: погибли двое, шестерых госпитализировали
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сегодня, 24 июня, в 7:46 в Ленинградской области у деревни Глухово автобус Scania, выполнявший рейс Таллинн - Санкт-Петербур», столкнулся с «Газелью», которая работала в качестве развозки персонала, сообщает портал 47news.

От полученных травм двое пассажиров российского микроавтобуса скончались на месте происшествия, еще шесть человек госпитализированы. Пассажиры междугороднего автобуса не пострадали.

Как уточняет «Фонтанка», на месте скончался 50-летний водитель микроавтобуса и его 65-летняя пассажирка. Все пострадавшие — женщины из этого микроавтобуса, одна от госпитализации отказалась.

По данным российских СМИ, в автобусе во время аварии находились 45 пассажиров. В пункт назначения их доставили другим автобусом.

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