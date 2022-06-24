Видео ⟩ Автобус Таллинн-Петербург попал в тяжелое ДТП: погибли двое, шестерых госпитализировали

От полученных травм двое пассажиров российского микроавтобуса скончались на месте происшествия, еще шесть человек госпитализированы. Пассажиры междугороднего автобуса не пострадали.

Как уточняет «Фонтанка», на месте скончался 50-летний водитель микроавтобуса и его 65-летняя пассажирка. Все пострадавшие — женщины из этого микроавтобуса, одна от госпитализации отказалась.