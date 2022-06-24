Глава МИД ФРГ: Россия берет в заложники весь мир

Бербок вновь заявила, что Москва осознанно использует голод в качестве оружия. В настоящее время голод угрожает 345 млн человек, напомнила Бербок. По ее словам, продовольственный кризис преобразуется в угрожающую волну, а развязанная Россией война против Украины превращает эту волну в цунами, передает DW.

Россия пытается возложить на других вину за резкий рост цен на продовольствие, но это российские ложные новости - fake news, отметила немецкий политик. Россия блокирует украинские порты, обстреливает зернохранилища, и, кроме того, нет никаких санкций на экспорт зерна из самой РФ.

Цель продовольственной конференции - проявить солидарность с Украиной и людьми на глобальном юге, которые страдают от российской войны. "Необходимо найти новые решения проблемы, в частности ускорить экспорт продовольствия из Украины наземными путями и по рекам, а также увеличить экстренную помощь голодающим", - сказала Анналена Бербок. По данным Берлина, благодаря международным усилиям в мае удалось альтернативными путями вывезти из Украины на мировой рынок 1,7 млн тонн зерна.