Борьба с зарплатами в конвертах: этим летом в Эстонии будут уделять больше внимания регистрации сезонных рабочих

«Именно при сезонной работе возрастает риск того, что работнику предложат часть или всю зарплату в виде так называемой "оплаты в конверте”, при этом большему риску подвергаются молодые и только что вышедшие на рынок труда. MTA рекомендует ни в коем случае не соглашаться на такую работу, потому что тем самым молодой работник не столько выиграет, сколько проиграет», - отметил в пресс-релизе начальник отдела налогового аудита MTA Марк Мяльтер.

«Получающий зарплату в конверте рискует потерять пособие по болезни, увольнению и безработице. Кроме того, и пенсия в будущем уменьшится из-за неуплаченных налогов, — пояснил Мяльтер. - Получатель зарплаты в конверте всегда находится в более уязвимом положении в случае возможных трудовых споров, например, если работодатель не выплатит оговоренную зарплату, работнику без официального договора сложно потребовать ее позже».

MTA напоминает, что начисление, декларирование и уплата налогов на зарплату является обязанностью работодателя. Каждый может проверить в e-MTA, правильно ли работодатель зарегистрировал работника и задекларировал его зарплату. Сознательно принимая зарплату в конверте, работник должен учитывать, что эта сумма также должна быть заявлена в качестве дохода в годовой декларации по подоходному налогу и с нее нужно уплачивать подоходный налог.

Временно работающие на рынках, ярмарках и других прилавках также должны быть зарегистрированы. MTA максимально упростило регистрацию сезонных работников — это можно сделать, отправив сообщение. Нужно только иметь в виду, что помимо сообщения, в течение семи дней регистрацию необходимо дополнить видом занятости.