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Гендиректор Департамента конкуренции получил премию в 6800 евро

rus.postimees.ee
Гендиректор Департамента конкуренции получил премию в 6800 евро
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Мярт Отс.
Мярт Отс. Фото: Madis Veltman

Министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) выписала премию в размере 6800 евро генеральному директору Департамента конкуренции Мярту Отсу.

Согласно приказу министра, Отс премирован за результаты работы, показанные в первом полугодии этого года, сообщает rus.err.ee.

Пост гендиректора Департамента конкуренции Мярт Отс покинет 8 июля в связи с истечением срока должностных полномочий. Он возглавлял учреждение с 2008 года.

С 8 августа новым руководителем антимонопольного ведомства станет Эвелин Пярн-Леэ.

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