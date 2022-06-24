На дороге Сями-Кивиыли автомобиль сбил лося. Семья в машине отделалась испугом, животное погибло, пишет Virumaa Teataja.
Автомобиль насмерть сбил лося
Автомобиль насмерть сбил лося
Сегодня, 24 июня, днем на дороге Сями-Кивиыли перед автомобилем Toyota Corolla выбежал лось. В результате столкновения лось умер. В машине, где была семья с шестилетним ребенком, утечек и пожара не возникло, люди не пострадали.
Спасатели убрали с дороги погибшего лося. Пострадавший в ДТП автомобиль остался ждать буксира.
Полиция уточнила, что речь идет о страховом случае.
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