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Автомобиль насмерть сбил лося

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Автомобиль насмерть сбил лося
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В ДТП погиб лось.
В ДТП погиб лось. Фото: Tauno Tihti

На дороге Сями-Кивиыли автомобиль сбил лося. Семья в машине отделалась испугом, животное погибло, пишет Virumaa Teataja

Сегодня, 24 июня, днем на дороге Сями-Кивиыли перед автомобилем Toyota Corolla выбежал лось. В результате столкновения лось умер. В машине, где была семья с шестилетним ребенком, утечек и пожара не возникло, люди не пострадали. 

Спасатели убрали с дороги погибшего лося. Пострадавший в ДТП автомобиль остался ждать буксира. 

Полиция уточнила, что речь идет о страховом случае. 

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