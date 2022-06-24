Умер упавший с электросамоката 13-летний мальчик

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк рассказал, что вчера вечером подростки в возрасте 12-13 лет вместе проводили время дома.

«По предварительным данным, один из мальчиков ночью на электросамокате отправился провожать домой проживающего в нескольких улицах от него друга, но на обратном пути упал с электросамоката. Вернувшись домой, мальчик рассказал друзьям о падении, отметив, что он травмировал колени и голову. Поскольку подросток чувствовал себя плохо, он покинул друзей и отправился на второй этаж дома», — рассказал Вирк.

«Утром друзья обнаружили, что ушедший на второй этаж 13-летний мальчик не подает признаков жизни. Они позвонили в Центр тревоги и попросили о помощи. Медики начали реанимировать подростка, но, к сожалению, это не дало результатов», - сказал полицейский. Полиция выразила соболезнования близким ребенка.

Тело мальчика для установления причины смерти было отправлено на вскрытие. Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.