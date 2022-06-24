Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией

«Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией», — сказал он.