ЕС и НАТО формируют коалицию для войны с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает РБК.
Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией
«Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же в том числе и ЕС с НАТО собирают такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией», — сказал он.
По его словам, российская сторона будет внимательно следить за ситуацией.
Лавров добавил, что Евросоюз за последнее время «очень сильно революционировал, если не сказать мимикрировал», обретая «такую агрессивную идеологическую подоплеку», прежде всего русофобскую.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее неоднократно подчеркивал, что альянс прилагает все усилия, чтобы избежать полномасштабного конфликта между натовскими странами и Россией в Европе.