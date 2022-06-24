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Министр: жилье для беженцев нужно искать хоть под каждым камнем

Арвед Брейдакс
Министр: жилье для беженцев нужно искать хоть под каждым камнем
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Signe Riisalo arvates tuleb pagulaste riiki toomisel teha väike paus, et juba saabunud põgenikke inimväärikalt abistada.
Signe Riisalo arvates tuleb pagulaste riiki toomisel teha väike paus, et juba saabunud põgenikke inimväärikalt abistada. Фото: Jüri Looring

Иванов день ознаменовал собой ровно четыре месяца с начала полномасштабной войны в Украине. С тех пор в Эстонию прибыли десятки тысяч беженцев, самым больным местом в организации здешней жизни которых является нехватка жилья, заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ). В первой половине этой недели министр посетила волости Отепя и Тырва, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

- Прошло четыре месяца с начала войны и почти столько же с момента прибытия первых военных беженцев. В каком состоянии мы находимся на данный момент?

- Я думаю, что эти четыре месяца были долгой дорогой обучения, преодоления трудностей, поиска новых решений, привыкания к сотрудничеству. У меня такое ощущение, что на сегодня мы дошли до ситуации, когда местные самоуправления, волонтеры, предприниматели, члены сообщества, различные госорганы уже сыгрались между собой.

К счастью, сегодня прибывает не так много военных беженцев. Они действительно прибывают к нам из гораздо более сложных ситуаций, но мы можем им помочь, и на самом деле Эстония – это та страна, у которой учатся другие государства, в том числе наш сосед, Финляндия. Мы, вероятно, не сможем найти другую страну, которая выдавала бы статус временной защиты такими же темпами, как мы. Я думаю, что это превосходный результат.

Как только временная защита получена, человек имеет право на доступ к социальным гарантиям, и что более важно, может ходить на работу, отправить детей в детский сад, школу. Думаю, быстрое предоставление временной защиты помогло нашим украинцам адаптироваться.

Более 36 процентов трудоспособных украинцев, приехавших сюда с начала войны, приступили к работе. Большое количество детей записано в детский сад или школу. Органы местного самоуправления успешно внесли беженцев войны в свои реестры, а учреждения местных самоуправлений наняли людей в сфере образования, работы с молодежью, а также психологов, которые приехали сюда из Украины и могут помочь своему народу. Сотрудничество — это то, чему мы больше всего научились за это время.

- Сколько у нас сейчас беженцев в Эстонии?

- На сегодняшнее утро (21 июня) у нас чуть больше 43 100 человек. На самом деле мы не знаем, все ли они сегодня здесь, потому что люди все время уезжают, и мы не можем точно их сосчитать.

Мы знаем, что в стране во временном размещении находится менее 4000 человек, на пике было 6000 человек. Мы знаем, что люди, которые нашли постоянное жилье, с большей вероятностью находятся и в системе прожиточного минимума и возможной занятости. Наша главная задача – находить им жилье на длительный срок по всей Эстонии.

- Наверное, поначалу отношение было чересчур оптимистичным, когда надеялись, что, пробыв в стране месяц, беженцы встанут на ноги и найдут себе работу и жилье?

- Слова имеют вес. Если мы говорим людям, что у них есть полгода, чтобы начать жить в Эстонии более самостоятельной жизнью, значит полгода. Если мы скажем месяц, вероятно, эти шаги будут предприняты быстрее. По закону государство обязано предоставить людям временное жилье на четыре месяца. Если кто-то может сделать это своими силами быстрее, тем лучше, и мы хотим поддержать это, ведь жить с детьми и семьями во временном жилье непросто. На то оно и временное.

Но предусмотрено четыре месяца, и я очень надеюсь, что за это время помощи поступило достаточно, чтобы отшлифовать острые углы первых душевных переживаний; возможно, документы, приведены в порядок, возможно детям нашли школу, а если все очень удачно прошло, то и себе рабочее место...

- В течение четырех месяцев беженцы могут оставаться на государственной жилплощади. Можно ли привести статистику, какова реальность, уезжают ли они за эти четыре месяца или как?

- Вообще-то, нельзя - ситуации бывают очень разные. Если человек находит работу и жилье и постоянно пытается найти, он сам уезжает раньше. Безусловно, есть люди, которые не могут найти подходящее место самостоятельно или с поддержкой в ​​течение четырех месяцев. Но я могу заверить вас, что мы никого не выставляем на улицу, просто мы все вместе должны постараться, чтобы создать жилье и рабочие места и оставаться такими же открытыми, как мы были до сих пор в отношении украинских военных беженцев.

- За четыре месяца проблемные места, безусловно, вырисовались. В чем они заключаются?

- Осмелюсь сказать сразу: долгосрочное проживание. И второй раз скажу тоже: долгосрочное проживание. На самом деле. Это самая серьезная проблема, и она возникла не сегодня и не из-за военных беженцев - просто у нас в Эстонии мало пригодного для использования жилья. Муниципального жилья у нас почти нет. Да, у нас есть социальное жилье, но это для тех, кто находится в тяжелом положении. Но у нас в Эстонии нет муниципального жилья с разумной арендной платой, и это сейчас явно проблема.

Все различные учреждения в сфере управления Министерства образования и Министерства социальных дел - студенческие общежития, учебные центры - всё используется. Местные самоуправления также творчески подошли к делу и нашли различные возможности, даже в виде реконструкции пустующего детского сада, чтобы найти постоянное место жительства для военных беженцев. Нужно работать еще и искать под каждым камнем, чтобы найти и привести в порядок все жилища до единого...

- Есть ли в связи с беженцами какой-то ворох проблем, которые пока не вышли на первый план, но вы видите, что, возможно, их нужно будет решать в ближайшее время?

- О чем меньше говорят, так это о рисках совершения преступлений и торговли людьми при транзите и последующем возвращении военных беженцев домой. Чтобы люди не становились жертвами, путешествуя из одной страны в другую. Я думаю, что это довольно сложное место, которое мы обязательно рассмотрим с IОМ (Международная организация по миграции — ред.) и организацией помощи беженцам, и Департамент социального обеспечения уже этим занимается.

Беженцы находятся в очень уязвимом положении, многие из них понесли утрату, лишились близких, дома. Это для меня трудное место, чтобы смотреть в будущее.

Никогда нельзя быть уверенным [в чем-либо] в такой нестабильной ситуации. Что все, что было сделано до сих пор, было правильным. Все может измениться в любой момент, и небольшое изменение потребует перепроектирования всей системы.

Мы каждый день начеку, чтобы искать решения в меняющейся ситуации, а, как мы знаем, ситуация изменилась с начала войны, хотя бы потому, что люди теперь въезжают к нам не через южную, а через восточную границу. Мы также знаем, что большинство составляют уже не женщины и дети - к ним присоединилось и значительное число мужчин. Все меняется.

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