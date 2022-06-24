Иванов день ознаменовал собой ровно четыре месяца с начала полномасштабной войны в Украине. С тех пор в Эстонию прибыли десятки тысяч беженцев, самым больным местом в организации здешней жизни которых является нехватка жилья, заявила министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ). В первой половине этой недели министр посетила волости Отепя и Тырва, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Министр: жилье для беженцев нужно искать хоть под каждым камнем
- Прошло четыре месяца с начала войны и почти столько же с момента прибытия первых военных беженцев. В каком состоянии мы находимся на данный момент?
- Я думаю, что эти четыре месяца были долгой дорогой обучения, преодоления трудностей, поиска новых решений, привыкания к сотрудничеству. У меня такое ощущение, что на сегодня мы дошли до ситуации, когда местные самоуправления, волонтеры, предприниматели, члены сообщества, различные госорганы уже сыгрались между собой.
К счастью, сегодня прибывает не так много военных беженцев. Они действительно прибывают к нам из гораздо более сложных ситуаций, но мы можем им помочь, и на самом деле Эстония – это та страна, у которой учатся другие государства, в том числе наш сосед, Финляндия. Мы, вероятно, не сможем найти другую страну, которая выдавала бы статус временной защиты такими же темпами, как мы. Я думаю, что это превосходный результат.
Как только временная защита получена, человек имеет право на доступ к социальным гарантиям, и что более важно, может ходить на работу, отправить детей в детский сад, школу. Думаю, быстрое предоставление временной защиты помогло нашим украинцам адаптироваться.
Более 36 процентов трудоспособных украинцев, приехавших сюда с начала войны, приступили к работе. Большое количество детей записано в детский сад или школу. Органы местного самоуправления успешно внесли беженцев войны в свои реестры, а учреждения местных самоуправлений наняли людей в сфере образования, работы с молодежью, а также психологов, которые приехали сюда из Украины и могут помочь своему народу. Сотрудничество — это то, чему мы больше всего научились за это время.
- Сколько у нас сейчас беженцев в Эстонии?
- На сегодняшнее утро (21 июня) у нас чуть больше 43 100 человек. На самом деле мы не знаем, все ли они сегодня здесь, потому что люди все время уезжают, и мы не можем точно их сосчитать.
Мы знаем, что в стране во временном размещении находится менее 4000 человек, на пике было 6000 человек. Мы знаем, что люди, которые нашли постоянное жилье, с большей вероятностью находятся и в системе прожиточного минимума и возможной занятости. Наша главная задача – находить им жилье на длительный срок по всей Эстонии.
- Наверное, поначалу отношение было чересчур оптимистичным, когда надеялись, что, пробыв в стране месяц, беженцы встанут на ноги и найдут себе работу и жилье?
- Слова имеют вес. Если мы говорим людям, что у них есть полгода, чтобы начать жить в Эстонии более самостоятельной жизнью, значит полгода. Если мы скажем месяц, вероятно, эти шаги будут предприняты быстрее. По закону государство обязано предоставить людям временное жилье на четыре месяца. Если кто-то может сделать это своими силами быстрее, тем лучше, и мы хотим поддержать это, ведь жить с детьми и семьями во временном жилье непросто. На то оно и временное.
Но предусмотрено четыре месяца, и я очень надеюсь, что за это время помощи поступило достаточно, чтобы отшлифовать острые углы первых душевных переживаний; возможно, документы, приведены в порядок, возможно детям нашли школу, а если все очень удачно прошло, то и себе рабочее место...
- В течение четырех месяцев беженцы могут оставаться на государственной жилплощади. Можно ли привести статистику, какова реальность, уезжают ли они за эти четыре месяца или как?
- Вообще-то, нельзя - ситуации бывают очень разные. Если человек находит работу и жилье и постоянно пытается найти, он сам уезжает раньше. Безусловно, есть люди, которые не могут найти подходящее место самостоятельно или с поддержкой в течение четырех месяцев. Но я могу заверить вас, что мы никого не выставляем на улицу, просто мы все вместе должны постараться, чтобы создать жилье и рабочие места и оставаться такими же открытыми, как мы были до сих пор в отношении украинских военных беженцев.
- За четыре месяца проблемные места, безусловно, вырисовались. В чем они заключаются?
- Осмелюсь сказать сразу: долгосрочное проживание. И второй раз скажу тоже: долгосрочное проживание. На самом деле. Это самая серьезная проблема, и она возникла не сегодня и не из-за военных беженцев - просто у нас в Эстонии мало пригодного для использования жилья. Муниципального жилья у нас почти нет. Да, у нас есть социальное жилье, но это для тех, кто находится в тяжелом положении. Но у нас в Эстонии нет муниципального жилья с разумной арендной платой, и это сейчас явно проблема.
Все различные учреждения в сфере управления Министерства образования и Министерства социальных дел - студенческие общежития, учебные центры - всё используется. Местные самоуправления также творчески подошли к делу и нашли различные возможности, даже в виде реконструкции пустующего детского сада, чтобы найти постоянное место жительства для военных беженцев. Нужно работать еще и искать под каждым камнем, чтобы найти и привести в порядок все жилища до единого...
- Есть ли в связи с беженцами какой-то ворох проблем, которые пока не вышли на первый план, но вы видите, что, возможно, их нужно будет решать в ближайшее время?
- О чем меньше говорят, так это о рисках совершения преступлений и торговли людьми при транзите и последующем возвращении военных беженцев домой. Чтобы люди не становились жертвами, путешествуя из одной страны в другую. Я думаю, что это довольно сложное место, которое мы обязательно рассмотрим с IОМ (Международная организация по миграции — ред.) и организацией помощи беженцам, и Департамент социального обеспечения уже этим занимается.
Беженцы находятся в очень уязвимом положении, многие из них понесли утрату, лишились близких, дома. Это для меня трудное место, чтобы смотреть в будущее.
Никогда нельзя быть уверенным [в чем-либо] в такой нестабильной ситуации. Что все, что было сделано до сих пор, было правильным. Все может измениться в любой момент, и небольшое изменение потребует перепроектирования всей системы.
Мы каждый день начеку, чтобы искать решения в меняющейся ситуации, а, как мы знаем, ситуация изменилась с начала войны, хотя бы потому, что люди теперь въезжают к нам не через южную, а через восточную границу. Мы также знаем, что большинство составляют уже не женщины и дети - к ним присоединилось и значительное число мужчин. Все меняется.