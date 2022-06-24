Министр: жилье для беженцев нужно искать хоть под каждым камнем

- В течение четырех месяцев беженцы могут оставаться на государственной жилплощади. Можно ли привести статистику, какова реальность, уезжают ли они за эти четыре месяца или как?

- Вообще-то, нельзя - ситуации бывают очень разные. Если человек находит работу и жилье и постоянно пытается найти, он сам уезжает раньше. Безусловно, есть люди, которые не могут найти подходящее место самостоятельно или с поддержкой в ​​течение четырех месяцев. Но я могу заверить вас, что мы никого не выставляем на улицу, просто мы все вместе должны постараться, чтобы создать жилье и рабочие места и оставаться такими же открытыми, как мы были до сих пор в отношении украинских военных беженцев.

- За четыре месяца проблемные места, безусловно, вырисовались. В чем они заключаются?

- Осмелюсь сказать сразу: долгосрочное проживание. И второй раз скажу тоже: долгосрочное проживание. На самом деле. Это самая серьезная проблема, и она возникла не сегодня и не из-за военных беженцев - просто у нас в Эстонии мало пригодного для использования жилья. Муниципального жилья у нас почти нет. Да, у нас есть социальное жилье, но это для тех, кто находится в тяжелом положении. Но у нас в Эстонии нет муниципального жилья с разумной арендной платой, и это сейчас явно проблема.