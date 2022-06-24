Сейм Литвы ужесточил наличные расчеты для жителей и бизнеса - с ноября можно будет расплатиться наличными только на сумму до 5000 евро, сверх этой суммы возможны будут только безналичные расчеты.
Новое ограничение в Литве: расплачиваться наличными можно будет суммой не больше 5000 евро
Оплата наличными будет допустима, например, когда у одной из сторон нет счета, нужно заплатить быстро, не работает интернет или в других случаях, но тогда стороны сделки должны будут сообщить об этом в Государственную налоговую инспекцию Литвы.
Премьер-министр страны Ингрида Шимоните усомнилась, что от такого решения Сейма пострадают мелкие предприниматели. "5000 евро - немалая сумма", - заявила премьер на заседании Сейма.
Бюджетно-финансовый комитет Сейма предложил границу 3000 евро, но Сейм это не одобрил, поддержав предложение правительства о 5000 евро.
Данные Банка Литвы показывают, что 97% всех платежей не достигают 5000 евро, а 92% платежей производится на сумму до 1250 евро.
По данным Службы расследования финансовых преступлений Литвы, на рынке недвижимости 26,5% расчетов по-прежнему составляют наличные.