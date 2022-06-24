Не выбирал выражений: политик от EKRE грубо отозвался о президенте Карисе

Он также написал, что делится своими мыслями в социальных сетях, и если кому-то это не нравится, тот не обязан это читать. «Больше писать нет смысла, потому что те, кто умеет думать, уже поняли, что президент не представляет народ Эстонии, а правительство делает все, чтобы изничтожить эстонское национальное самосознание».