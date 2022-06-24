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Не выбирал выражений: политик от EKRE грубо отозвался о президенте Карисе

Александра Саарнийт
Не выбирал выражений: политик от EKRE грубо отозвался о президенте Карисе
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Волостная управа Камбья
Волостная управа Камбья Фото: Sille Annuk

В минувшую пятницу член волостного собрания Камбья (Тартумаа) Вирго Курист (EKRE) написал в соцсетях неуместные слова в адрес главы государства Алара Кариса. Прокомментировать Postimees причины своего поступка он отказался, но позже передумал и опубликовал еще один пост, в котором заодно уколол и журналиста.

«Живет в Эстонии один человек... Алар гов**к Карис, жо**лиз либерализма!» - написал Курист в прошлую пятницу.

Он также написал, что делится своими мыслями в социальных сетях, и если кому-то это не нравится, тот не обязан это читать. «Больше писать нет смысла, потому что те, кто умеет думать, уже поняли, что президент не представляет народ Эстонии, а правительство делает все, чтобы изничтожить эстонское национальное самосознание».

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