В минувшую пятницу член волостного собрания Камбья (Тартумаа) Вирго Курист (EKRE) написал в соцсетях неуместные слова в адрес главы государства Алара Кариса. Прокомментировать Postimees причины своего поступка он отказался, но позже передумал и опубликовал еще один пост, в котором заодно уколол и журналиста.
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Не выбирал выражений: политик от EKRE грубо отозвался о президенте Карисе
Не выбирал выражений: политик от EKRE грубо отозвался о президенте Карисе
«Живет в Эстонии один человек... Алар гов**к Карис, жо**лиз либерализма!» - написал Курист в прошлую пятницу.