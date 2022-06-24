Кая Каллас - главам стран ЕС: рост пособий только подстегнет инфляцию

«Контроль над инфляцией является для всей Европы большим вызовом. Восстановление после пандемии COVID привело с одной стороны к сильному росту спроса, а война России против Украины - к росту цен на энергоносители. После нескольких лет стабильного роста доходов мы сталкиваемся с временным снижением уровня жизни, что неизбежно повлечет сложности для многих людей, — сказала Каллас. — На так называемый идеальный шторм должны совместно отреагировать центробанки и правительства».

Премьер-министр добавила, что рост цен невозможно смягчить значительным увеличением расходов. «Мы должны помогать тем, кому тяжело. Но общий рост пособий и увеличение расходов госсектора только подстегнет инфляцию. Если наша цель — бороться с инфляцией и спасать людей от бедности, дефицит бюджета нужно сдерживать, а не увеличивать», — заявила Каллас.

По словам Каллас, Европа сталкивается с серьезными экономическими вызовами, когда необходимы реформы, особенно в энергетическом и цифровом секторах. «В условиях идеального шторма важно иметь сильную финансовую систему. Каждый должен внести свой вклад - центробанки должны обеспечить ценовую стабильность, а правительства — ответственную бюджетную политику. Беззаботное время устойчивости финансов закончилось, мы возвращаемся к тому времени, когда важен баланс», — сказала премьер-министр.