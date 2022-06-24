ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сливки эстонского стартап-сообщества набирались опыта в Лондоне

В ходе ознакомительного визита организации, содействующие развитию стартап-экосистемы Эстонии, получили обзор британского технологического сектора, ознакомились с возможностями технологических виз и установили контакты с предпринимателями и международными инвесторами, работающими в Лондоне.

В ходе поездки эстонская делегация также посетила London Tech Week, важнейшее мероприятие в области технологий и IT, в котором приняли участие мировые лидеры и лица, принимающие решения, начинающие компании, инвесторы и эксперты в области технологий со всего мира.

Лидер сообщества центра Palo Alto Club Кайри Лоомет в качестве наибольшей пользы от ознакомительной поездки в Лондон назвала знакомство с эстонским сообществом стартапов. «На мероприятиях такого формата возникает очень хороший контакт с людьми и, безусловно, потом намного легче сотрудничать. Во время ознакомительной поездки мы познакомились с местным стартап-ландшафтом, посетили London Tech Week и стали свидетелями установления мирового рекорда по скорости открытия бизнеса. Программа, составленная командой Startup Estonia, дала возможность сотрудничать и получать новые знания», — поделилась Лумет впечатлениями от участия в ознакомительной поездке.

По словам Сандры Саарнийт, менеджера по развитию сообщества Startup Estonia, Лондон — хорошее место для получения опыта, так как там сосредоточено более 13 500 стартапов и более 70 единорогов - технологических компаний ценностью более миллиарда долларов.

«В Лондоне действует одна из самых успешных в мире стартап-экосистем, где работу стартапов поддерживают ведущие мировые инкубаторы, акселераторы и венчурные инвесторы. Нашей целью было учиться, получать новые идеи и устанавливать новые контакты, уделяя особое внимание устойчивости и разнообразию. Я очень рада, что в ознакомительной поездке также приняли участие лидеры экспертных групп, созванных Startup Eesti, задача которых — внести свой вклад в развитие местной экосистемы, сосредоточив внимание на решении конкретных проблем», — сказала Саарнийт.