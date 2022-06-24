Сергей Горлач покинул Партию реформ: он был ее членом 20 лет

"Нахождение в любой организации должно иметь обоюдный интерес. Сейчас такого интереса нет", - объяснил в пятницу Горлач корреспонденту Rus.ERR свое решение выйти из партии.

На уточняющий вопрос, пропал ли интерес со стороны Партии реформ к политику или же сам Горлач утратил к ней интерес, он ответил следующее: "Думаю, что и так, и так".