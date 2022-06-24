Оппозиционный депутат Нарвского городского собрания, бывший вице-мэр Нарвы Сергей Горлач покинул Партию реформ, в которой состоял 20 лет.
Сергей Горлач покинул Партию реформ: он был ее членом 20 лет
Сергей Горлач покинул Партию реформ: он был ее членом 20 лет
"Нахождение в любой организации должно иметь обоюдный интерес. Сейчас такого интереса нет", - объяснил в пятницу Горлач корреспонденту Rus.ERR свое решение выйти из партии.
На уточняющий вопрос, пропал ли интерес со стороны Партии реформ к политику или же сам Горлач утратил к ней интерес, он ответил следующее: "Думаю, что и так, и так".
Он также заверил, что решение выйти из партии не связано с возбужденным против него уголовным делом по обвинению в скупке голосов на выборах, к обсуждению которого Вируский уездный суд приступит в августе.
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