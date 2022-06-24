В США отменено конституционное право женщин на аборт

Отныне федеральные законы больше не гарантируют права, касающиеся абортов, и отдельные штаты могут самостоятельно запрещать эту процедуру.

Ожидается, что ограничения или запреты будут введены в половине американских штатов и коснутся около 36 млн женщин репродуктивного возраста.

Генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт уже подписал закон о запрете абортов, о чем сообщил в "Твиттере".

Штаты США, в которых у власти находятся республиканцы, активно проводят в жизнь законопроекты, ограничивающие доступ к абортам. Демократы традиционно выступают против подобных ограничений.

Опасная утечка

Любопытно, что еще в мае достоянием общественности стал черновик вердикта, написанный судьей-консерватором Сэмюэлем Алито, из которого уже было понятно, что суд, скорее всего, отменит постановление по делу "Роу против Уэйда".

"В Конституции ничего не говорится о праве на аборты, - писал Алито, - и никакое такое право не защищено каким-либо конституционным положением".

"Роу был вопиюще неправ с самого начала. Его аргументация была исключительно слабой, при этом решение суда имело разрушительные последствия. Вместо урегулирования проблемы абортов Роу лишь разжег дебаты и углубил разногласия в обществе".

Утечка из Верховного суда (явление само по себе весьма редкое) вызвала настоящую политическую бурю. Верховный судья Робертс резко осудил ее и пообещал провести расследование с целью выявления виновных, а тысячи сторонников закона, защищающего права женщин на аборты, вышли на улицы Вашингтона и других городов и даже устроили демонстрации у домов некоторых из консервативных судей.

Как показывают опросы общественного мнения, большинство американцев поддерживает право женщин на аборты.

И хотя в последние 30 лет число абортов в стране неуклонно снижалось, в последние года тенденция изменилась. Пик абортов пришелся на 1980 год, когда на тысячу женщин детородного возраста (от 15 до 44 лет) приходилось в среднем около 29 абортов, однако к 2017 году показатель снизился до 13,5 на тысячу, после чего вновь стал расти.