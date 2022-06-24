Миллионы женщин в США потеряют право на аборт после того, как Верховный суд отменил постановление 50-летней давности, легализовавшее его по всей стране.
В США отменено конституционное право женщин на аборт
Речь идет о деле "Роу против Уэйда" - историческом решении Верховного суда США 1973 года о законности абортов, согласно которому право на неприкосновенность частной жизни в соответствии с Конституцией США защищает возможность женщины прервать беременность.
В постановлении 1992 года Верховный суд вновь подтвердил право на аборт и запретил законы, "неоправданно затрудняющие" доступ к этой операции.
Христианские консерваторы и многие республиканцы давно уже ратовали за отмену постановления по делу "Роу против Уэйда", а Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 года обещал привести в Верховный суд своих назначенцев, которые выполнят эту задачу.
И в самом деле, за время пребывания на посту президента он смог назначить троих судей, сместив баланс в пользу консерваторов. Как и следовало ожидать, все трое этих судей в пятницу проголосовали в пользу запрета на аборты.
Суд, большинство в котором принадлежит консерваторам, пришел к выводу, что решение по делу "Роу против Уэйда" было ошибочным, поскольку в американской Конституции отдельно не прописано право на аборты, и поддержал закон Миссисипи, запрещающий прерывать беременность после 15-й недели.
При этом Верховный судья Джон Робертс отдельно отметил, что суд подтверждает закон Миссисипи, но не предпринимает дополнительные шаги, чтобы полностью отказаться от прецедента дела "Роу против Уэйда".
Отныне федеральные законы больше не гарантируют права, касающиеся абортов, и отдельные штаты могут самостоятельно запрещать эту процедуру.
Ожидается, что ограничения или запреты будут введены в половине американских штатов и коснутся около 36 млн женщин репродуктивного возраста.
Генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт уже подписал закон о запрете абортов, о чем сообщил в "Твиттере".
Штаты США, в которых у власти находятся республиканцы, активно проводят в жизнь законопроекты, ограничивающие доступ к абортам. Демократы традиционно выступают против подобных ограничений.
Опасная утечка
Любопытно, что еще в мае достоянием общественности стал черновик вердикта, написанный судьей-консерватором Сэмюэлем Алито, из которого уже было понятно, что суд, скорее всего, отменит постановление по делу "Роу против Уэйда".
"В Конституции ничего не говорится о праве на аборты, - писал Алито, - и никакое такое право не защищено каким-либо конституционным положением".
"Роу был вопиюще неправ с самого начала. Его аргументация была исключительно слабой, при этом решение суда имело разрушительные последствия. Вместо урегулирования проблемы абортов Роу лишь разжег дебаты и углубил разногласия в обществе".
Утечка из Верховного суда (явление само по себе весьма редкое) вызвала настоящую политическую бурю. Верховный судья Робертс резко осудил ее и пообещал провести расследование с целью выявления виновных, а тысячи сторонников закона, защищающего права женщин на аборты, вышли на улицы Вашингтона и других городов и даже устроили демонстрации у домов некоторых из консервативных судей.
Как показывают опросы общественного мнения, большинство американцев поддерживает право женщин на аборты.
И хотя в последние 30 лет число абортов в стране неуклонно снижалось, в последние года тенденция изменилась. Пик абортов пришелся на 1980 год, когда на тысячу женщин детородного возраста (от 15 до 44 лет) приходилось в среднем около 29 абортов, однако к 2017 году показатель снизился до 13,5 на тысячу, после чего вновь стал расти.
В 2020 году в США было сделано более 930 тыс. абортов, причем в некоторых штатах наблюдался настоящий скачок (к примеру, число прерванных беременностей с 2017 по 2020 год возросло на 40%).