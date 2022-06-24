Немецкий участок газопровода может быть национализирован и подключен к плавучему СПГ-терминалу, пишет еженедельник Der Spiegel. В Минэкономики ФРГ не подтвердили и не опровергли это сообщение.
Минэкономики ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока - 2"
Немецкий участок газопровода "Северный поток - 2" может быть перепрофилирован для подключения к плавучему СПГ-терминалу в Балтийском море. Такие планы изучает министерство экономики ФРГ, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel в пятницу, 24 июня.
Согласно планам, участок газопровода, проложенный на немецкой территории, может быть национализирован и отсоединен от остальной части "СП-2". Труба, ведущая с берега в море, может быть подключена к плавучему СПГ-терминалу. Как утверждает издание, этот вопрос чиновники Минэкономики обсуждали на встрече с представителями концерна Nord Stream 2. Преимущество такого плана состоит в том, что газопровод подключен на побережье Германии к первоклассной распределительной сети с компрессорными станциями и трубопроводами, которые способны напрямую транспортировать природный газ на юг страны.
Как утверждает Der Spiegel, приподнять и разъединить газопровод технически не сложно, но при этом, по мнению экспертов, могут возникнуть проблемы для окружающей среды. Газопровод проложен в природоохранной зоне, поэтому любые работы по его изменению автоматически приведут к необходимости провести экологическую экспертизу.
В Кремле не комментируют сообщения о возможной национализации СП-2
В Берлине, как пишет издание со ссылкой на источники в промышленных кругах, опасаются ответных мер путинского режима, например экспроприации немецких компаний в РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу отказался комментировать сообщение Der Spiegel, заявив, что нет смысла "заниматься гипотетическими рассуждениями". По его словам, эта "публикация не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений".
В Минэкономики ФРГ также отказались комментировать эти планы, хотя и не опровергли их. "Идет поиск подходящих мест для СПГ-терминала, и вопрос наличия инфраструктуры играет существенную роль", - сообщили в министерстве на запрос еженедельника.
"Северный поток - 2" так и не введен в эксплуатацию
Строительство газопровода протяженностью в 1234 км между российской Усть-Лугой и немецким Грайфсвальдом началось в 2018 году. По информации "Газпрома", в настоящий момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.
После признания Россией суверенитета так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство ФРГ приостанавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2".
А после начала вооруженной агрессии России против Украины Германия объявила о намерении как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от России. Кроме того, на уровне ЕС сейчас обсуждается вопрос об эмбарго на импорт ископаемых энергоносителей из РФ.