Минэкономики ФРГ планирует национализировать часть "Северного потока - 2"

Немецкий участок газопровода "Северный поток - 2" может быть перепрофилирован для подключения к плавучему СПГ-терминалу в Балтийском море. Такие планы изучает министерство экономики ФРГ, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel в пятницу, 24 июня.

Согласно планам, участок газопровода, проложенный на немецкой территории, может быть национализирован и отсоединен от остальной части "СП-2". Труба, ведущая с берега в море, может быть подключена к плавучему СПГ-терминалу. Как утверждает издание, этот вопрос чиновники Минэкономики обсуждали на встрече с представителями концерна Nord Stream 2. Преимущество такого плана состоит в том, что газопровод подключен на побережье Германии к первоклассной распределительной сети с компрессорными станциями и трубопроводами, которые способны напрямую транспортировать природный газ на юг страны.

Как утверждает Der Spiegel, приподнять и разъединить газопровод технически не сложно, но при этом, по мнению экспертов, могут возникнуть проблемы для окружающей среды. Газопровод проложен в природоохранной зоне, поэтому любые работы по его изменению автоматически приведут к необходимости провести экологическую экспертизу.

В Кремле не комментируют сообщения о возможной национализации СП-2