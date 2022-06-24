Проработавший чуть больше двух месяцев руководителем нарвского фонда Narva Linnaelamu Марек Бенди с помощью суда получил от города компенсацию в размере 16 000 евро за досрочное расторжение трудового договора, сообщает Rus.ERR.
Увольнение чиновника обошлось властям Нарвы почти в 19 тысяч евро
Власти Нарвы заверяют, что сделали из этого случая выводы, и в будущем "золотых парашютов" для членов правления муниципальных учреждений быть не должно.
Бенди был назначен на пост члена правления Narva Linnaelamu советом учреждения 29 июня 2021 года по итогам открытого конкурса, но в середине августа в Нарве сменилась власть, и советы муниципальных учреждений были обновлены: 8 сентября новый совет нарвских общежитий со дня отправил Марека Бенди в отставку. Уволенный член правления обратился в суд, требуя признать отставку незаконной.
Нынешний председатель совета Narva Linnaelamu, руководитель Нарвского городского собрания Владимир Жаворонков признал, что у советов муниципальных учреждений должна быть возможность менять членов правления без выплаты компенсаций. Недавно он подготовил соответствующие поправки в устав ЦУ, которые должен будет утвердить депутатский корпус.