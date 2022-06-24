Увольнение чиновника обошлось властям Нарвы почти в 19 тысяч евро

Власти Нарвы заверяют, что сделали из этого случая выводы, и в будущем "золотых парашютов" для членов правления муниципальных учреждений быть не должно.

Бенди был назначен на пост члена правления Narva Linnaelamu советом учреждения 29 июня 2021 года по итогам открытого конкурса, но в середине августа в Нарве сменилась власть, и советы муниципальных учреждений были обновлены: 8 сентября новый совет нарвских общежитий со дня отправил Марека Бенди в отставку. Уволенный член правления обратился в суд, требуя признать отставку незаконной.