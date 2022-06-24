Цены на металлолом продолжают падать на фоне кризиса

"Сильнее всего за последний месяц упала цена на черный металлолом - на 31%, и основная причина этого падения – ожидаемое охлаждение экономики во второй половине текущего года. Поскольку лом черных металлов в основном используется для производства конструкционной стали, темные тучи, нависшие над экономическими перспективами, сделали все отрасли крайне осторожными», — сказал член правления компании по закупке металла Kuusakoski Тоомас Колламаа.

Цены на медное, латунное и алюминиевое литье по-прежнему на 20-30% выше, чем год назад, но ралли наблюдалось месяц назад, когда ценовые колебания сигнализировали о восстановлении, но еще не до исходного уровня: сегодня цена лома черных металлов на 33% ниже, чем год назад.