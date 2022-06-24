Проблемы в цепочке поставок стали, начавшиеся из-за войны и кризиса, уравновешиваются осторожностью строительной отрасли по всему миру, поскольку закупочная цена лома черных металлов резко упала, пишет Äripäev.
Цены на металлолом продолжают падать на фоне кризиса
Цены на металлолом продолжают падать на фоне кризиса
"Сильнее всего за последний месяц упала цена на черный металлолом - на 31%, и основная причина этого падения – ожидаемое охлаждение экономики во второй половине текущего года. Поскольку лом черных металлов в основном используется для производства конструкционной стали, темные тучи, нависшие над экономическими перспективами, сделали все отрасли крайне осторожными», — сказал член правления компании по закупке металла Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Цены на медное, латунное и алюминиевое литье по-прежнему на 20-30% выше, чем год назад, но ралли наблюдалось месяц назад, когда ценовые колебания сигнализировали о восстановлении, но еще не до исходного уровня: сегодня цена лома черных металлов на 33% ниже, чем год назад.
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