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Цены на металлолом продолжают падать на фоне кризиса

rus.postimees.ee
Цены на металлолом продолжают падать на фоне кризиса
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Kuusakoski
Kuusakoski Фото: Vallo Kruuser

Проблемы в цепочке поставок стали, начавшиеся из-за войны и кризиса, уравновешиваются осторожностью строительной отрасли по всему миру, поскольку закупочная цена лома черных металлов резко упала, пишет Äripäev.

"Сильнее всего за последний месяц упала цена на черный металлолом - на 31%, и основная причина этого падения – ожидаемое охлаждение экономики во второй половине текущего года. Поскольку лом черных металлов в основном используется для производства конструкционной стали, темные тучи, нависшие над экономическими перспективами, сделали все отрасли крайне осторожными», — сказал  член правления компании по закупке металла Kuusakoski Тоомас Колламаа.

Цены на медное, латунное и алюминиевое литье по-прежнему на 20-30% выше, чем год назад, но ралли наблюдалось месяц назад, когда ценовые колебания сигнализировали о восстановлении, но еще не до исходного уровня: сегодня цена лома черных металлов на 33% ниже, чем год назад.

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