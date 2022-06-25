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Фото с места происшествия ⟩ Стрельбу в ночном клубе Осло признали терактом: двое погибших и около 20 раненых

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Стрельбу в ночном клубе Осло признали терактом: двое погибших и около 20 раненых
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Стрельба в Осло. Место происшествия.
Стрельба в Осло. Место происшествия. Фото: Javad Parsa/AP/Scanpix

Два человека убиты, более двух десятков получили ранения при нападении, совершенного в одном из ночных заведений в центре норвежской столицы. Инцидент классифицируется как теракт.

Полиция Норвегии расследует стрельбу в ночном клубе в Осло как теракт, передает РБК со ссылкой на NRK.

Стрельба в центре норвежской столицы произошла в ночь на 25 июня. NRK отмечал, что речь идет о популярном гей-клубе London Pub, который расположен на одной из оживленных улиц в центре Осло. По словам репортера Олава Рённеберга, к заведению пришел мужчина с сумкой, достал оружие и открыл огонь.

Стрельба в Осло. Место происшествия.
Стрельба в Осло. Место происшествия. Фото: Javad Parsa/AP/Scanpix

Как сообщила газета Aftenposten, по меньшей мере десяти гостям ночного клуба оказана медицинская помощь. Трое из них серьезно пострадали и находятся в критическом состоянии. По данным газеты VG, еще 12 человек получили легкие ранения.

Подозреваемого задержали недалеко от бара. Задержанный — гражданин Норвегии иранского происхождения, ему инкриминируют убийство, покушение на убийство и террористический акт, заявили в полиции. У мужчины изъяли автомат и пистолет, в его доме прошел обыск. Правоохранительные органы предполагают, что он действовал один. «Есть основания полагать, что речь идет о преступлениях на почве ненависти», — заявил прокурор Кристиан Хатло.

Фото: Håkon Mosvold Larsen/Reuters/Scanpix
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