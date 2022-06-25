Два человека убиты, более двух десятков получили ранения при нападении, совершенного в одном из ночных заведений в центре норвежской столицы. На данный момент инцидент не классифицируется как теракт.
Стрельба в ночном клубе в Осло: двое погибших и более 20 раненых
Во время стрельбы в одном из ночных клубов в Осло в ночь на субботу, 25 июня, погибли два человека. Несколько человек получили ранения. Вскоре после инцидента неподалеку от места преступления задержан подозреваемый. Сообщение об этом обнародовано полицией норвежской столицы в Twitter. О мотивах нападавшего неизвестно, пишет DW.
Как сообщила газета Aftenposten, по меньшей мере десяти гостям ночного клуба оказана медицинская помощь. Трое из них серьезно пострадали. По данным газеты VG, еще 12 человек получили легкие ранения.
Стрельба в центре Осло пока не признана терактом
Ставший местом преступления ночной клуб популярен у представителей ЛГБТ-сообщества и расположен на одной из оживленных улиц в центре Осло. Полиция не исключает, что у преступника могли быть помощники. Однако данное предположение пока не подтвердилось. На данный момент инцидент не классифицируется как теракт.