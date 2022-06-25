Стрельба в ночном клубе в Осло: двое погибших и более 20 раненых

Во время стрельбы в одном из ночных клубов в Осло в ночь на субботу, 25 июня, погибли два человека. Несколько человек получили ранения. Вскоре после инцидента неподалеку от места преступления задержан подозреваемый. Сообщение об этом обнародовано полицией норвежской столицы в Twitter. О мотивах нападавшего неизвестно, пишет DW.

Как сообщила газета Aftenposten, по меньшей мере десяти гостям ночного клуба оказана медицинская помощь. Трое из них серьезно пострадали. По данным газеты VG, еще 12 человек получили легкие ранения.

Стрельба в центре Осло пока не признана терактом