Полиция поймала 79 пьяных водителей: двое успели попасть в тяжелые ДТП

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки в различных регионах страны были задержаны 79 нетрезвых водителей. По предварительным данным, у трех задержанных были выявлены признаки наркотического опьянения, у остальных - алкогольного. Больше всего задержанных в Лыунаской префектуре: 30 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один в состоянии наркотического опьянения.

Двое нетрезвых водителей успели попасть в тяжелые ДТП. В пятницу, 24 июня, в 14.13 в Харьюмаа в волости Ляэне-Харью в деревне Леммаку 57-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения потерял управление над автомобилем Volkswagen Transporter, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель и 55-летняя пассажирка доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 16.03 в Выру у дома на улице Крейцвальди, 100 управление над электросамокатом Bolt потерял 57-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, в результате чего он упал. Пострадавший был доставлен в Южно-Эстонскую больницу.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.