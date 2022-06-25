В пятницу, 24 июня, днем в Харьюмаа в результате ДТП пострадала 11-летняя девочка.
Ребенок пострадал в ДТП: 11-летняя девочка на мопеде врезалась в ограждение
Ребенок пострадал в ДТП: 11-летняя девочка на мопеде врезалась в ограждение
В 14.49 в Харьюмаа в волости Сауэ у дома на улице Сооколли, 19, по предварительным данным, 11-летняя девочка без водительских прав потеряла управление над мопедом Moden и врезалась в ограждение, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Девочка была доставлена в Таллиннскую детскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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