Ребенок пострадал в ДТП: 11-летняя девочка на мопеде врезалась в ограждение

В 14.49 в Харьюмаа в волости Сауэ у дома на улице Сооколли, 19, по предварительным данным, 11-летняя девочка без водительских прав потеряла управление над мопедом Moden и врезалась в ограждение, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.