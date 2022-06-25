Выживание в будущей экстремальной жаре

Хотя почти все смерти, связанные с жарой, можно предотвратить, периоды сильной жары ежегодно убивают тысячи людей по всему миру. Прямо сейчас экстремально высокая температура в Индии и Пакистане, затронувшая около миллиарда человек, проверяет пределы человеческой выживаемости, предупреждает Чандни Сингх, ведущий автор VI оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В апреле средняя максимальная температура на северо-западе и в центральной части Индии была самой высокой за последние 122 года, пишет Rus.TVNET.