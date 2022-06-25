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Поиски потерянной машины, купание в фонтане и ссора в автобусе: на что жаловались в праздники жители Таллинна

rus.postimees.ee
Поиски потерянной машины, купание в фонтане и ссора в автобусе: на что жаловались в праздники жители Таллинна
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МуПо
МуПо Фото: Mupo

Праздники прошли для муниципальной полиции (МуПо) на удивление спокойно. «Вероятно, свою роль сыграло то обстоятельство, что за праздниками последовали выходные, и многие люди уехали из города», — сказал оперативный дежурный МуПо Аллан Тейстре, который работал в Иванов день и в прошлом году, поэтому может сравнить обстановку за два года.

Фото: Mupo

«Больше всего вызовов были связаны с разведением костров и приготовлением гриля в не предназначенных для этого местах, а также с проблемами парковки вокруг пляжей», - сказал представитель МуПо.

На телефон городской помощи 14410 также поступило меньше звонков, чем обычно.

МуПо составила небольшую подборку тем, которые волновали людей в праздничные дни и из-за которых звонили стражам порядка:

  • Пожилой человек застрял в помещении с автоматом по приему тары. Угроза того, что у пожилого человека случится приступ клаустрофобии.
  • Во сколько начинается концерт группы Meie Mees в Янеда?
  • Будут ли сегодня еще зажигать костер в честь Иванова дня?
  • Во сколько сегодня зажгут костры?
  • В Полицейском парке в фонтане моется бездомный. 
  • Звонящий жалуется, что автомобиль стоит в одном и том же месте уже долгое время. Звонящий считает, что с человеком что-то случилось. 
  • Звонящий ищет свой автомобиль.
  • Найден птенец чайки. 
  • Патруль передает информацию другим патрульным экипажам: с 22 по 24 июня в Мяхе паркуются на газоне. Справляют свадьбу и просят не штрафовать. 
  • Хотят заказать электрика в квартиру. 
  • Звонящий не может выйти из квартиры, сломался дверной замок. 
  • Сегодня надо вывешивать флаг?
  • На скамейке, рядом с мусорными ящиками, двое мужчин употребляют алкоголь. Велосипеды рядом, могут поехать в нетрезвом состоянии. 
  • Автобус вовремя не приехал на остановку. 
  • Припаркованный на островке безопасности трехколесный транспорт мешает пешеходам.
  • Гражданин Александр попросил патруль МуПо поздравить его с праздником.
  • В автобусе до Ыйсмяэ пьяный человек кричит на звонящего, водитель автобуса ничего не делает. Сам звонящий не хочет звонить по номеру 112.
  • На озере Харку проходят тренировки по гребле. Тренер использует громкоговоритель, и его голос слышен далеко, что мешает живущим поблизости людям.
  • Житель многоквартирного дома постоянно кормит птиц из окна. В данный момент не кормит. 
  • Вчера на пляже было очень много гуляющих с собаками. 
  • Светофоры не работают.
  • Почему горят все уличные фонари?
  • Почему нет электричества?
  • Жаркая погода так расплавила дороги, что невозможно перейти улицу. 
  • Музыкант без разрешения играет на улице в не отведенном для этого месте.
  • Не доволен работой парикмахера. Договориться не удалось. 
  • Забыл зонтик в трамвае. 
  • Пьяный гражданин хочет найти место для ночлега. 
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