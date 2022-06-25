Поиски потерянной машины, купание в фонтане и ссора в автобусе: на что жаловались в праздники жители Таллинна

Праздники прошли для муниципальной полиции (МуПо) на удивление спокойно. «Вероятно, свою роль сыграло то обстоятельство, что за праздниками последовали выходные, и многие люди уехали из города», — сказал оперативный дежурный МуПо Аллан Тейстре, который работал в Иванов день и в прошлом году, поэтому может сравнить обстановку за два года.