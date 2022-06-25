Праздники прошли для муниципальной полиции (МуПо) на удивление спокойно. «Вероятно, свою роль сыграло то обстоятельство, что за праздниками последовали выходные, и многие люди уехали из города», — сказал оперативный дежурный МуПо Аллан Тейстре, который работал в Иванов день и в прошлом году, поэтому может сравнить обстановку за два года.
Поиски потерянной машины, купание в фонтане и ссора в автобусе: на что жаловались в праздники жители Таллинна
Поиски потерянной машины, купание в фонтане и ссора в автобусе: на что жаловались в праздники жители Таллинна
«Больше всего вызовов были связаны с разведением костров и приготовлением гриля в не предназначенных для этого местах, а также с проблемами парковки вокруг пляжей», - сказал представитель МуПо.
На телефон городской помощи 14410 также поступило меньше звонков, чем обычно.
МуПо составила небольшую подборку тем, которые волновали людей в праздничные дни и из-за которых звонили стражам порядка:
- Пожилой человек застрял в помещении с автоматом по приему тары. Угроза того, что у пожилого человека случится приступ клаустрофобии.
- Во сколько начинается концерт группы Meie Mees в Янеда?
- Будут ли сегодня еще зажигать костер в честь Иванова дня?
- Во сколько сегодня зажгут костры?
- В Полицейском парке в фонтане моется бездомный.
- Звонящий жалуется, что автомобиль стоит в одном и том же месте уже долгое время. Звонящий считает, что с человеком что-то случилось.
- Звонящий ищет свой автомобиль.
- Найден птенец чайки.
- Патруль передает информацию другим патрульным экипажам: с 22 по 24 июня в Мяхе паркуются на газоне. Справляют свадьбу и просят не штрафовать.
- Хотят заказать электрика в квартиру.
- Звонящий не может выйти из квартиры, сломался дверной замок.
- Сегодня надо вывешивать флаг?
- На скамейке, рядом с мусорными ящиками, двое мужчин употребляют алкоголь. Велосипеды рядом, могут поехать в нетрезвом состоянии.
- Автобус вовремя не приехал на остановку.
- Припаркованный на островке безопасности трехколесный транспорт мешает пешеходам.
- Гражданин Александр попросил патруль МуПо поздравить его с праздником.
- В автобусе до Ыйсмяэ пьяный человек кричит на звонящего, водитель автобуса ничего не делает. Сам звонящий не хочет звонить по номеру 112.
- На озере Харку проходят тренировки по гребле. Тренер использует громкоговоритель, и его голос слышен далеко, что мешает живущим поблизости людям.
- Житель многоквартирного дома постоянно кормит птиц из окна. В данный момент не кормит.
- Вчера на пляже было очень много гуляющих с собаками.
- Светофоры не работают.
- Почему горят все уличные фонари?
- Почему нет электричества?
- Жаркая погода так расплавила дороги, что невозможно перейти улицу.
- Музыкант без разрешения играет на улице в не отведенном для этого месте.
- Не доволен работой парикмахера. Договориться не удалось.
- Забыл зонтик в трамвае.
- Пьяный гражданин хочет найти место для ночлега.
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