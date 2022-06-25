В Латвии обсуждают возможность введения четырехдневной рабочей недели

В то же время в министерстве отметили, что инициативу о четырехдневной рабочей неделе работодатели, по сути, могут ввести уже сейчас, потому что Закон о труде предусматривает гибкие условия труда по договоренности между работниками и работодателями.

Также в Минэкономики подчеркнули, что теоретически сокращение рабочего времени может стимулировать повышение производительности, особенно на уровне отдельных предприятий.

Минэкономики отмечает, что в основе повышения производительности труда лежат не только технологические новинки и совершенствование процесса производства, но и перераспределение имеющихся ресурсов для производства продукции с большей добавленной стоимостью, что по объективным причинам происходит относительно медленно.

"Поэтому можно сделать вывод, что, существенно сократив рабочий день при имеющемся уровне производительности труда, снизится общая добавленная стоимость в экономике, в результате чего уменьшатся доходы предприятий, зарплаты, налоговые поступления, то есть будет также меньше возможностей финансировать пенсии, бюджетные сферы и т. д.", - указывает министерство.

Значительное сокращение рабочего времени в стране с таким уровнем производительности труда, как в Латвии, будет означать сокращение объемов экономики с негативными последствиям для зарплат, бюджета и удовлетворенности получателей услуг. В западных странах с более высокой продуктивностью труда работник может себе позволить работать меньше часов в неделю, так как все равно получит зарплату больше, чем в Латвии.