Удар по правам человека: в ООН осудили отмену абортов в США

«Доступ к безопасным, легальным и эффективным абортам прочно закреплен в международных правах человека и лежит в основе независимости женщин и девочек, как и их выбора в отношении своего тела и жизни», — заявила Верховный комиссар ООН по правам человека и бывший президент Чили Мишель Бачелет.

«Это решение лишает независимости миллионы женщин США, особенно женщин с низким доходом и женщин, принадлежащих к расовым и этническим меньшинствам, в ущерб их основным правам».

По словам бывшего президента Чили, за последние 25 лет более 50 стран смягчили свои законы об абортах.

«К сожалению, этим решением Соединенные Штаты отходят от этой прогрессивной тенденции».

Это решение не объявляет аборты незаконными, но возвращает Соединенные Штаты в ситуацию, которая существовала до решения по делу Roe vs. Wade 1973 года, когда каждый штат мог их разрешать или не разрешать.

Несколько штатов США объявили о мерах по запрету абортов в своих юрисдикциях вскоре после решения суда.

Эксперты ООН по правам человека осудили решение Верховного суда и призвали президента Джо Байдена принять все необходимые меры для смягчения его последствий.

В совместном заявлении экспертов решение суда названо шокирующим и опасным, а также «серьезным ударом в области принципов правового государства и гендерного равенства».

Они заявили, что этот шаг увеличит число женщин и девочек, желающих сделать небезопасный аборт, и поощрит стигматизацию аборта, «превратив его в кошмар для тех, кто пытается преодолеть неуверенность и травму незапланированной беременности».

Заявление поддержали восемь специальных докладчиков и Рабочая группа ООН по вопросам дискриминации в отношении женщин и девочек.