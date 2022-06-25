Доктора Клоуны снова радуют маленьких пациентов Тарту и Нарвы

Полные радости встречи прошли 1 июня в Тарту и 2 июня в Нарве. Для двух веселых Докторов Клоунов визит в детское отделение Нарвской больницы состоялся впервые за два с половиной года. Увеселительные визиты в Нарвскую больницу, которые начались с 2013 года, были прерваны внезапным распространением коронавируса и, следовательно, строгими ограничениями на посещения.

Они играли, шутили и рассказывали веселые истории детям. И маленькие, и большие пациенты получили массу впечатлений от посещения клоунов, а рабочий день персонала больницы был также оживлен.

Летние каникулы для всех эстонских больничных клоунов начались с Иваново дня, а радостные визиты в таллиннские, тартуские и нарвские больницы снова продолжатся в августе.