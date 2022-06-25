В то время как в Таллиннской детской больнице визиты Докторов Клоунов можно было продолжить на открытом воздухе под окнами больницы, а позже по приглашению врачей и в помещении, то посещения детской клиники Тартуского университета и детского отделения Нарвской больницы были полностью прерваны. Так было до начала июня этого года, когда больничные клоуны снова смогли прийти и порадовать детей, пишет Tartu Postimees
Доктора Клоуны снова радуют маленьких пациентов Тарту и Нарвы
Полные радости встречи прошли 1 июня в Тарту и 2 июня в Нарве. Для двух веселых Докторов Клоунов визит в детское отделение Нарвской больницы состоялся впервые за два с половиной года. Увеселительные визиты в Нарвскую больницу, которые начались с 2013 года, были прерваны внезапным распространением коронавируса и, следовательно, строгими ограничениями на посещения.
Они играли, шутили и рассказывали веселые истории детям. И маленькие, и большие пациенты получили массу впечатлений от посещения клоунов, а рабочий день персонала больницы был также оживлен.
Летние каникулы для всех эстонских больничных клоунов начались с Иваново дня, а радостные визиты в таллиннские, тартуские и нарвские больницы снова продолжатся в августе.
Больничные клоуны действуют в мире уже несколько десятков лет, MTÜ Doktor Kloun был основан в Эстонии в 2006 году, а первые визиты в больницу состоялись в июне 2007 года, т.е. ровно 15 лет назад. За эти годы Доктора Клоуны посетили более 23 000 госпитализированных детей и подарили им радость и утешение.