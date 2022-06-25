Россия движется к дефолту, поскольку санкции препятствуют выплате долгов

Проценты по государственному долгу России на сумму около 100 миллионов долларов должны быть выплачены держателям облигаций к вечеру воскресенья, когда закончится 30-дневный период выплаты пени, в течение которого государство должно произвести платежи, чтобы избежать дефолта.

Россия заявила, что отправила деньги инвесторам, но финансовые санкции, введенные против страны после вторжения Украины, препятствуют доступу Москвы к важной рыночной инфраструктуре и осуществлению платежей иностранным держателям облигаций.

Это будет первая неплатежеспособность России с 1998 года, и это произойдет после того, как в прошлом месяце министерство финансов США закрыло лазейку в санкциях, которая позволила американским инвесторам получать платежи из Москвы. Невыплата долгов нанесет удар по престижу России и может привести к судебным искам со стороны некоторых кредиторов.

Деньги есть, но санкции мешают платить

Хотя у России много иностранной валюты из-за ее огромных доходов от нефти и газа, международные санкции подорвали глобальную финансовую систему страны и затруднили осуществление платежей иностранным держателям облигаций.

Платежи, первоначально подлежащие к оплате 27 мая, были отправлены в российский Национальный расчетный депозитарий (НРД). Затем он направляет их, как правило, международным хранителям, которые осуществляют расчеты по транзакциям для клиентов. Однако в начале июня ЕС ввел санкции против НРД, лишив западные учреждения возможности получать платежи.

Российские официальные лица, в том числе министр финансов Антон Силуанов, неоднократно заявляли, что западные правительства пытаются искусственно принудить страну к неплатежеспособности, и что они постоянно искали способы уклониться от санкций, заявляя, что Москва будет платить в рублях, если доллары не дойдут до держателей облигаций.

Президент России Владимир Путин подписал на этой неделе указ, вводящий новый механизм для осуществления предстоящих платежей в рублях, в том числе дополнительные 400 миллионов долларов со сроком погашения в четверг и пятницу, а затем разрешающий инвесторам конвертировать их в иностранную валюту. В отличие от некоторых российских облигаций условия этих облигаций не содержат каких-либо положений о проведении платежей в рублях.