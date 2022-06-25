Сб, 25.06.2022
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Цена на клубнику выросла в три раза

Тийт Рейнберг
Цена на клубнику выросла в три раза
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Кен-Кардо Пуустус продает эстонскую клубнику по цене семь евро за килограмм.
Кен-Кардо Пуустус продает эстонскую клубнику по цене семь евро за килограмм. Фото: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Если в прошлом году после Иванова дня перед пайдеским магазином  Maksimarket местная клубника стоила три евро за килограмм, сегодня утром там эстонская клубника стоила 10 евро за килограмм. Польская клубника стоила 3,9 евро, пишет Järva Teataja

Перед пайдеским Selver у одного продавца были такие же цены, как и возле Maksimarket. Продавец Эрика Чигура сказала, что, поскольку польская клубника более чем в два раза дешевле местной, в настоящее время ее покупают больше. В то же время есть и покупатели, предпочитающие ягоды, выращенные в Эстонии.

Чигура уточнила, что между ягодами на самом деле нет большой разницы. «Эстонская немного вкуснее», — добавила она.

Кен-Кардо Пуустус сегодня перед пайдеским Selver продавал клубнику первый день: за ягоды, выращенные в Южной Эстонии, просят семь евро. На его прилавке килограмм клубники из Польши стоит четыре евро.

Килограмм греческой черешни сегодня утром стоил шесть евро, пять евро просили за эстонский ранний картофель, а стоимость килограмма выращенной в Испании культивированной черники была 12 евро.

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