Цена на клубнику выросла в три раза

Перед пайдеским Selver у одного продавца были такие же цены, как и возле Maksimarket. Продавец Эрика Чигура сказала, что, поскольку польская клубника более чем в два раза дешевле местной, в настоящее время ее покупают больше. В то же время есть и покупатели, предпочитающие ягоды, выращенные в Эстонии.