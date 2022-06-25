Цены на топливо остаются высокими, несмотря на падение цен на сырую нефть

Сравнение цен Cirkel K по столицам стран Балтии показывает, что по сравнению с прошлой пятницей цены на топливо не выросли только в Вильнюсе, где цена дизельного топлива осталась на уровне пятницы, т.е. 2,019 евро, а цены на бензин снизились на 2 цента.

В Таллинне подорожал 95-й и 98-й бензин на 2 цента, а дизельное топливо – на 4 цента.

Стоимость бензина Miles 95 в эстонской столице составляет 2,155 евро, что на 4,1 цента больше, чем в Риге, и на 8,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость бензина Miles 98 в Таллинне была 2,205 евро или на 3,1 цента больше, чем в Риге, и на 3,7 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 2,075 евро, что на 4,9 цента меньше, чем в Риге, но на 5,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

В то же время цены на сырую нефть снижаются вторую неделю подряд, так как опасения по поводу роста процентных ставок могут спровоцировать глобальную рецессию.