Сб, 25.06.2022
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Цены на топливо остаются высокими, несмотря на падение цен на сырую нефть

BNS PM Majandus
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Цены на топливо остаются высокими, несмотря на падение цен на сырую нефть
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Цены на топливо не опускаются, хотя цена на сырую нефть упала.
Цены на топливо не опускаются, хотя цена на сырую нефть упала. Фото: Tairo Lutter

В Таллинне и Пярну, например, цены на 95-й бензин на этой неделе выросли на 2 цента до 2,155 евро.

Сравнение цен Cirkel K по столицам стран Балтии показывает, что по сравнению с прошлой пятницей цены на топливо не выросли только в Вильнюсе, где цена дизельного топлива осталась на уровне пятницы, т.е. 2,019 евро, а цены на бензин снизились на 2 цента.

В Таллинне подорожал 95-й и 98-й бензин на 2 цента, а дизельное топливо – на 4 цента.

Стоимость бензина Miles 95 в эстонской столице составляет 2,155 евро, что на 4,1 цента больше, чем в Риге, и на 8,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость бензина Miles 98 в Таллинне была 2,205 евро или на 3,1 цента больше, чем в Риге, и на 3,7 цента больше, чем в Вильнюсе.

Цена дизельного топлива в Таллинне составляла 2,075 евро, что на 4,9 цента меньше, чем в Риге, но на 5,6 цента больше, чем в Вильнюсе.

В то же время цены на сырую нефть снижаются вторую неделю подряд, так как опасения по поводу роста процентных ставок могут спровоцировать глобальную рецессию.

В Нью-Йорке цена на нефть марки WTI в августе выросла на 3,35 доллара до 107,62 доллара за баррель, а на лондонской североморской марке Brent в августе цена выросла на 3,07 доллара до 113,12 доллара за баррель. В то же время цена на нефть марки Brent на этой неделе упала на 0,95 процента, а цена на нефть марки WTI упала на 2,4 процента.

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