Это войдет в историю ⟩ Не только статус кандидата. Что еще решили на саммите ЕС по Украине

В коммюнике обещают дальше работать над санкциями, но седьмой пакет не упоминают. Это означает, что в ближайшее время его ожидать не следует.

Пригласит ли Макрон РФ в европейское политическое сообщество?

Когда президент Франции Эмманюэль Макрон в мае выдвинул идею европейского политического сообщества (ЕПС), к ней отнеслись без энтузиазма. В Украине, в частности, опасались, что это сообщество могут предложить как замену членства в ЕС. Но эти опасения сняли и даже прописали в коммюнике саммита: "Эти рамки не заменят существующую политику и инструменты ЕС, прежде всего расширение".

Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита 24 июня рассказал, для чего нужно это сообщество: "Идея состоит в достижении безопасности и стабильности на европейском континенте". Форматом будет "площадка для политического диалога в координации с нашими европейскими партнерами на равных правах". Встречи будут проводиться, по словам Мишеля, только на уровне глав государств и правительств.