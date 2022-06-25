Lufthansa отменяет 3100 рейсов из-за туристического хаоса в Европе

«К сожалению, краткосрочное улучшение этим летом не очень реалистично», — сказал Die Welt член правления Lufthansa Детлеф Кайзер, добавив, что проблема имеет глобальный характер, и единственный выход — сократить количество рейсов.

Lufthansa объявила, что этим летом планирует отказаться примерно от 3000 рейсов из своих узловых аэропортов во Франкфурте и Мюнхене, что составляет около 15% способности авиакомпании.

Немецкая авиакомпания пытается сделать так, чтобы турпоездки пострадали как можно меньше, вместо этого отменяя рейсы на короткие и средние расстояния, у которых есть много альтернативных вариантов, сказал Кайзер Die Welt.

Нехватка рабочей силы и забастовки

Спрос на поездки в Европе резко вырос после отмены вирусных ограничений, что вызвало трудности для многих авиакомпаний и означало для пассажиров многочасовые очереди и отмены рейсов. Новая вспышка Covid-19, хотя и менее смертоносная, чем предыдущие волны, приводит ко все большему количеству невыходов на работу, усугубляя острую нехватку рабочей силы.

Проблема усугубляется растущими трудовыми спорами, поскольку рабочие хотят, чтобы заработная плата не отставала от инфляции, и в ряде авиакомпаний, включая Ryanair и British Airways, забастовки уже начались или грозят вскоре начаться.