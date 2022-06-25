«Погибли мой отец и сын, а я осталась – это хуже, чем погибнуть». История бежавшей от войны украинки

Мой папа сидел с открытыми глазами, он стонал. Я боялась прикоснуться к ребенку – Давид лежал за моим сиденьем, я потянулась к нему и начала его трогать. Когда я достала руку, она вся была в крови. Я кричала "Давид, Давид!". Но он не отзывался… Я кричала "Папа, папа, ты живой?". Но он тоже не отзывался, он просто стонал… Я завела машину и как сумасшедшая поехала назад. Меня остановили на каком-то блокпосте и сказали, что у них недалеко медпункт. Я боялась взять ребенка на руки, я попросила российских солдат посмотреть, что с ним. Они его достали, посадили на огромное колесо, подняли шапку, а там были его мозги, прям наружу… У меня началась истерика, я билась головой об асфальт, но в этот момент мой сын открыл глаза и прохрипел, и я подумала, что он еще жив. Я села в машину и поехала в больницу.