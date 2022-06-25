"Скрытая мобилизация идет активно и массово". Кого и как набирают в ВС РФ

Повестка для ветерана боевых действий

Российский ветеран боевых действий Александр (имя изменено. - Ред.) уже несколько лет живет за границей. В российском паспорте у него до сих пор указан местный адрес регистрации, по которому сейчас живут родители. Накануне родственники Александра обнаружили в почтовом ящике повестку из военкомата с требованием явиться и встать на воинский учет.

"Я состою на воинском учете в этом военкомате уже больше двадцати лет - с тех пор, как отслужил воинскую службу в качестве рядового. Я ветеран боевых действий, - недоумевает Александр в беседе с DW. - Не знаю с чем это связано, но догадываюсь, что это скрытая мобилизация". Сам Александр осуждает нападение России на Украину и говорит, что если бы получил подобную повестку будучи в России, то постарался поскорее уехать из страны.

Повестки в военкомат все чаще приходят россиянам с армейским и боевым опытом. В соцсети "ВК" пользователи делятся тревожными новостями о вызове в военкомат и советуются, как на них реагировать. "Сын 14 (июня) ездил, ничего страшного, документы посмотрели, про контракт спросили и свободен, - успокаивает участница группы "Женский Архангельск" пользовательница Анна. - Никого силой не тащат, все нормально".

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