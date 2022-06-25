Греческий государственный телеканал получил негативные комментарии после трансляции инструкций о том, как откачивать бензин из чужих автомобилей и протыкать топливный бак, чтобы слить его содержимое. Такой контент транслировался из-за того, что страна столкнулась с топливным кризисом, сообщает издание Business Insider.
ТОПЛИВНЫЙ КРИЗИС ⟩ Греческий телеканал учит откачивать бензин из чужих автомобилей?!
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Греческий телеканал учит откачивать бензин из чужих автомобилей?!
В передаче, которую утром в среду, 22 июня, показала телесеть Hellenic Broadcasting Corporation автоэксперт объяснил, как вставить трубку в топливный бак автомобиля и откачать из него бензин.
Представитель автозаправочной станции, который также принимал участие в передаче, сказал, что это несложная задача.
"Вам даже не понадобится специальная трубка. Подойдет даже обычный шланг", - сказал он.
После передачи телесеть стала объектом высмеиваний. Пользователь Twitter опубликовал выдержки из передачи, подписав его "В завтрашнем сюжете: Как заполучить два килограмма сыра фета и стейк в супермаркете, оставшись незамеченным".
Πως να κλέψετε βενζίνη με 2 απλούς και κατανοητούς τρόπους— Ιερώνυμος boss (@JeronymoBoss2) June 22, 2022
by ΕΡΤ pic.twitter.com/nJtDfAVPXn
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