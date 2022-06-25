Десятки тысяч людей соберутся в Мюнхене в субботу, когда в Баварии, Германия, начнется ежегодный саммит G7, объединения промышленно-развитых стран.
В Германии пройдут массовые демонстрации перед саммитом G7
По данным полиции, в городе ожидается не менее 20 000 протестующих, сообщает немецкое информационное агентство dpa.
В протесте участвуют пятнадцать критических настроенных к глобализации ассоциаций, в том числе Attac и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Требования включают отказ от использования ископаемого топлива, сохранение биоразнообразия, социальную справедливость и более активную борьбу с голодом.
«Нам нужны конкретные действия, чтобы справиться со многими кризисами нашего времени», — сказал Тобиас Хаушильд, представитель Oxfam. «Это означает, что G7 должна действовать сейчас. Они должны бороться с голодом, неравенством и нищетой».
Лидеры G7 должны прибыть в Германию в субботу днем, чтобы обсудить такие вопросы, как нападение России на Украину, изменение климата, энергетика и кризис продовольственной безопасности.
В сообщество G7 входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония.
«Жестокая война России против Украины также оказывает влияние здесь», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в субботу, имея в виду цены на продукты питания и энергоносители.
Саммит G7 в Эльмаусе продлится с воскресенья по вторник. За этим последует ежегодный саммит НАТО в Мадриде в среду и четверг.