В Германии пройдут массовые демонстрации перед саммитом G7

По данным полиции, в городе ожидается не менее 20 000 протестующих, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

В протесте участвуют пятнадцать критических настроенных к глобализации ассоциаций, в том числе Attac и Всемирный фонд дикой природы (WWF). Требования включают отказ от использования ископаемого топлива, сохранение биоразнообразия, социальную справедливость и более активную борьбу с голодом.

«Нам нужны конкретные действия, чтобы справиться со многими кризисами нашего времени», — сказал Тобиас Хаушильд, представитель Oxfam. «Это означает, что G7 должна действовать сейчас. Они должны бороться с голодом, неравенством и нищетой».

Лидеры G7 должны прибыть в Германию в субботу днем, чтобы обсудить такие вопросы, как нападение России на Украину, изменение климата, энергетика и кризис продовольственной безопасности.

В сообщество G7 входят США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония.

«Жестокая война России против Украины также оказывает влияние здесь», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц в видеообращении в субботу, имея в виду цены на продукты питания и энергоносители.