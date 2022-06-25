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Успеть до запрета: Европа вовсю импортирует российскую нефть, часть идет через Эстонию

rus.postimees.ee
Успеть до запрета: Европа вовсю импортирует российскую нефть, часть идет через Эстонию
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НПЗ Роснефти под Красноярском.
НПЗ Роснефти под Красноярском. Фото: Sergei Karpukhin

У Евросоюза есть еще полгода до вступления в силу запрета на импорт российской сырой нефти и рафинированных нефтепродуктов, но пока видно, что на континенте не спешат искать им замену. Данные по отгрузкам показывают, что сейчас Европа покупает еще больше рафинированного российского топлива, чем год назад, пишет Postimees.

После первоначальных попыток ограничить сразу после вторжения России в Украину импорт российской сырой нефти усилия Европы по отказу от российской нефти зашли в тупик. Важную роль в этом процессе играет и Эстония, пишет Energy Intelligence.

Импорт российских нефтепродуктов оказался особенно проблематичным, поскольку в Европе уже сейчас существует острая нехватка перерабатывающих мощностей. В течение трех первых недель июня импорт составлял 1,2 млн баррелей в сутки, что больше среднего показателя за прошлый год в 1,1 млн баррелей.

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