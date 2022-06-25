Успеть до запрета: Европа вовсю импортирует российскую нефть, часть идет через Эстонию

У Евросоюза есть еще полгода до вступления в силу запрета на импорт российской сырой нефти и рафинированных нефтепродуктов, но пока видно, что на континенте не спешат искать им замену. Данные по отгрузкам показывают, что сейчас Европа покупает еще больше рафинированного российского топлива, чем год назад, пишет Postimees.