У Евросоюза есть еще полгода до вступления в силу запрета на импорт российской сырой нефти и рафинированных нефтепродуктов, но пока видно, что на континенте не спешат искать им замену. Данные по отгрузкам показывают, что сейчас Европа покупает еще больше рафинированного российского топлива, чем год назад, пишет Postimees.
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Успеть до запрета: Европа вовсю импортирует российскую нефть, часть идет через Эстонию
Успеть до запрета: Европа вовсю импортирует российскую нефть, часть идет через Эстонию
После первоначальных попыток ограничить сразу после вторжения России в Украину импорт российской сырой нефти усилия Европы по отказу от российской нефти зашли в тупик. Важную роль в этом процессе играет и Эстония, пишет Energy Intelligence.
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