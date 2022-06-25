Будни спасателей: пьяный мужчина ушел купаться и пропал, а затем нашелся

Вчера днем, по свидетельству очевидцев, в Тарту на берегу реки Эмайыги один гражданин отправился купаться в пьяном виде, но люди, на берегу не видели, чтобы он вернулся, поэтому были вызваны спасатели.

Сообщение в центр тревоги поступило в 16.14, на вызов отреагировали немедленно, но спасателям, которые ринулись на помощь утопающему, не пришлось никого вытаскивать из воды.

«Было подозрение, что кто-то мог утонуть, но на месте прохожие сообщили спасателям, что пловец все же выбрался из воды немного поодаль, — сказал представитель Спасательного департамента. — По разговорам, он действительно был пьян, но все же он не утонул».

В целом праздники прошли для спасателей вполне спокойно, накануне спасатели получили в общей сложности 135 вызовов по всей Эстонии, из них 94 раза пришлось выезжать на пожары. Спасатели также тушили костры, оставленные без присмотра или раположенные слишком близко к зданиям. Однако в большинстве случаев костры Ивановой ночи опасности не представляли.

В этом году утонули 10 человек, в том числе 4 в июне. «К сожалению, наш опыт показывает, что аномальная жара приводит к увеличению количества несчастных случаев на воде и росту статистики по утопленникам. Как и рейды к кострам, рейды спасателей по безопасности на воде помогают напомнить об основах безопасности и, надеюсь, спасти как можно больше жизней», — сказал ответственный дежурный Спасательного департамента Индрек Интс.