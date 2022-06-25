Украинский регбист Владислав Горбунов отдал жизнь, защищая свою Родину от российского вторжения.
Серебряный призер чемпионата Украины погиб, защищая родину
Серебряный призер чемпионата Украины погиб, защищая родину
Тренер Горбунова Игорь Юркин сообщил в своем аккаунте в Facebook, что Горбунов был убит во время боевого задания. При этом он теперь один из многих украинских спортсменов, отдавших жизнь на фронте.
Он был чемпионом Донецкой области по регби, а также завоевал серебряную медаль чемпионата Украины. Он служил в украинских вооруженных силах еще до войны.
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