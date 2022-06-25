Сб, 25.06.2022
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Серебряный призер чемпионата Украины погиб, защищая родину

Кристофер Крутто
Серебряный призер чемпионата Украины погиб, защищая родину
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: Shutterstock

Украинский регбист Владислав Горбунов отдал жизнь, защищая свою Родину от российского вторжения.

Тренер Горбунова Игорь Юркин сообщил в своем аккаунте в Facebook, что Горбунов был убит во время боевого задания. При этом он теперь один из многих украинских спортсменов, отдавших жизнь на фронте.

Он был чемпионом Донецкой области по регби, а также завоевал серебряную медаль чемпионата Украины. Он служил в украинских вооруженных силах еще до войны.

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