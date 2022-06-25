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В Норвегии объявлен максимальный уровень террористической опасности

AFP/BNS
В Норвегии объявлен максимальный уровень террористической опасности
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Oslo 20220625. Several shots were fired at around 1.15pm on Sunday night outside the London pub in central Oslo. 2 people was killed and 21 people are injured. Photo: Javad Parsa / NTB
Oslo 20220625. Several shots were fired at around 1.15pm on Sunday night outside the London pub in central Oslo. 2 people was killed and 21 people are injured. Photo: Javad Parsa / NTB Фото: Javad Parsa

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) установила максимальный уровень террористической опасности после стрельбы в ночном клубе в Осло, сообщает Associated Press.

Глава PST Роджер Берг назвал этот инцидент "актом радикального исламистского террора". По его словам, стрелок, арестованный вскоре после нападения в клубе, известен за счет "длинного списка из актов насилия и угроз".

До этого на пресс-конференции представитель полиции сообщил, что арестованный по делу о стрельбе - подданный Норвегии иранского происхождения. У арестованного изъяли пистолет и автоматическое стрелковое оружие.

AP отмечало, что нападение произошло возле бара, популярного среди городского ЛГБТ-сообщества, и незадолго до начала ЛГБТ-парада. В результате инцидента организаторы отменили проведение парада.

Ранее стало известно, что два человека стали жертвами стрельбы в ночном клубе норвежской столицы Осло, еще 14 человек получили ранения.

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