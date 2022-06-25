В Норвегии объявлен максимальный уровень террористической опасности

Глава PST Роджер Берг назвал этот инцидент "актом радикального исламистского террора". По его словам, стрелок, арестованный вскоре после нападения в клубе, известен за счет "длинного списка из актов насилия и угроз".

До этого на пресс-конференции представитель полиции сообщил, что арестованный по делу о стрельбе - подданный Норвегии иранского происхождения. У арестованного изъяли пистолет и автоматическое стрелковое оружие.

AP отмечало, что нападение произошло возле бара, популярного среди городского ЛГБТ-сообщества, и незадолго до начала ЛГБТ-парада. В результате инцидента организаторы отменили проведение парада.