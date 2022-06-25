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Завтра электричество в Эстонии будет намного дешевле, чем в Латвии и Литве

rus.postimees.ee
Завтра электричество в Эстонии будет намного дешевле, чем в Латвии и Литве
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Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Peeter Kümmel

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье, 26 июня, составит 120,72 евро за мегаватт-час.

По сравнению с субботой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 117,59 евро, ее рост составит около 2%, сообщает Rus.ERR.

Максимальный тариф зафиксирован на уровне 255,06 евро в период с 2 до 3 часов утра, а минимальный тариф будет с 6 до 7 часов утра, когда цена составит около 28 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве биржевой тариф в воскресенье будет на 67 евро выше, чем в Эстонии. В Финляндии цена составит 90,42 евро за мегаватт-час

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