Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в воскресенье, 26 июня, составит 120,72 евро за мегаватт-час.
Завтра электричество в Эстонии будет намного дешевле, чем в Латвии и Литве
Завтра электричество в Эстонии будет намного дешевле, чем в Латвии и Литве
По сравнению с субботой, когда среднесуточная биржевая цена на электроэнергию составила 117,59 евро, ее рост составит около 2%, сообщает Rus.ERR.
Максимальный тариф зафиксирован на уровне 255,06 евро в период с 2 до 3 часов утра, а минимальный тариф будет с 6 до 7 часов утра, когда цена составит около 28 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве биржевой тариф в воскресенье будет на 67 евро выше, чем в Эстонии. В Финляндии цена составит 90,42 евро за мегаватт-час