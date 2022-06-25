В Милане отключили фонтаны из-за засухи

Накануне режим чрезвычайного положения из-за установившейся в регионе засухе объявили власти области Ломбардия. Распоряжение, подписанное президентом Ломбардии Аттилио Фонтаной из-за "тяжелой ситуации с дефицитом воды", привлекает к ее решению региональную системы службы гражданской обороны и предписывает гражданам "использовать воду чрезвычайно экономичным и эффективным способом.

Как написал Сала в соцсетях, граждан приглашают "сократить до минимума использование питьевой воды" как в бытовых целях, так и для орошения лужаек, частных садов и поддержания чистоты дворов и крыш. Среди чрезвычайных мер, принятых мэром, есть закрытие городских фонтанов, за исключением расположенных в местах присутствия флоры и фауны. Также прекращается полив лужаек, из исключением капельного орошения ценных деревьев.

При этом Сала подчеркнул, что продолжат работу городские питьевые фонтаны, "учитывая приближение новой волны жары".

В магазинах, офисах и жилых помещениях рекомендуется не снижать температуру ниже 26 градусов, причем в торговых точках предписывается держать закрытыми двери.

Распоряжение будет действовать до 30 сентября.