Мэр Милана Джузеппе Сала распорядился перекрыть городские фонтаны и прекратить орошение зеленых насаждений из-за засухи.
В Милане отключили фонтаны из-за засухи
Накануне режим чрезвычайного положения из-за установившейся в регионе засухе объявили власти области Ломбардия. Распоряжение, подписанное президентом Ломбардии Аттилио Фонтаной из-за "тяжелой ситуации с дефицитом воды", привлекает к ее решению региональную системы службы гражданской обороны и предписывает гражданам "использовать воду чрезвычайно экономичным и эффективным способом.
Как написал Сала в соцсетях, граждан приглашают "сократить до минимума использование питьевой воды" как в бытовых целях, так и для орошения лужаек, частных садов и поддержания чистоты дворов и крыш. Среди чрезвычайных мер, принятых мэром, есть закрытие городских фонтанов, за исключением расположенных в местах присутствия флоры и фауны. Также прекращается полив лужаек, из исключением капельного орошения ценных деревьев.
При этом Сала подчеркнул, что продолжат работу городские питьевые фонтаны, "учитывая приближение новой волны жары".
В магазинах, офисах и жилых помещениях рекомендуется не снижать температуру ниже 26 градусов, причем в торговых точках предписывается держать закрытыми двери.
Распоряжение будет действовать до 30 сентября.
Министр сельского хозяйства Италии Стефано Патуанелли в пятницу заявил, что в стране сложилась "драматичная ситуация" с засухой", которая в последующие неделю приведет Италию к красному уровню подобной угрозы. По его словам, это приведет к мерам по ограничению потребления воды в крупных населенных пунктах.