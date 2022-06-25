Сб, 25.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Милане отключили фонтаны из-за засухи

AFP/BNS
В Милане отключили фонтаны из-за засухи
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Inimesed Milano kesklinnas end purskkaevus jahutamas.
Inimesed Milano kesklinnas end purskkaevus jahutamas. Фото: ANTONIO CALANNI/AP/Scanpix

Мэр Милана Джузеппе Сала распорядился перекрыть городские фонтаны и прекратить орошение зеленых насаждений из-за засухи.

Накануне режим чрезвычайного положения из-за установившейся в регионе засухе объявили власти области Ломбардия. Распоряжение, подписанное президентом Ломбардии Аттилио Фонтаной из-за "тяжелой ситуации с дефицитом воды", привлекает к ее решению региональную системы службы гражданской обороны и предписывает гражданам "использовать воду чрезвычайно экономичным и эффективным способом.

Как написал Сала в соцсетях, граждан приглашают "сократить до минимума использование питьевой воды" как в бытовых целях, так и для орошения лужаек, частных садов и поддержания чистоты дворов и крыш. Среди чрезвычайных мер, принятых мэром, есть закрытие городских фонтанов, за исключением расположенных в местах присутствия флоры и фауны. Также прекращается полив лужаек, из исключением капельного орошения ценных деревьев.

При этом Сала подчеркнул, что продолжат работу городские питьевые фонтаны, "учитывая приближение новой волны жары".

В магазинах, офисах и жилых помещениях рекомендуется не снижать температуру ниже 26 градусов, причем в торговых точках предписывается держать закрытыми двери.

Распоряжение будет действовать до 30 сентября.

Министр сельского хозяйства Италии Стефано Патуанелли в пятницу заявил, что в стране сложилась "драматичная ситуация" с засухой", которая в последующие неделю приведет Италию к красному уровню подобной угрозы. По его словам, это приведет к мерам по ограничению потребления воды в крупных населенных пунктах.

Ключевые слова
Наверх