Трудовое лето Эстонской дружины школьников начнется уже в понедельник

В путь отправится 61 отряд, всего этим летом через организаторов трудовых дружин Эстонии получат работу более 5000 школьников.

Мероприятие начнется со сбора участников и вожатых на площади Вабадузе. Далее шествие пройдет через улицу Харью на Ратушную площадь, там ребят поприветствуют вице-мэр Вадим Белобровцев и руководитель фонда Õpilasmalev Отть Вяли.

«Трудовая дружина школьников помогла многим поколениям наполнить свое лето, найти новых друзей и накопить приятные воспоминания на всю жизнь. Замечательно, что традиция продолжается и популярность дружины растет. Мы очень благодарны всем работодателям, которые дают молодежи возможность получить своей первый опыт работы, – сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. – Радует и то, что снизившееся число участников во время пандемии коронавируса теперь вновь возрастает. Например, из Таллинна в дружину отправляется 1000 школьников, что примерно на 150 больше, чем в прошлом году».

Новоиспеченные командиры отрядов получат свидетельства, молодежь даст присягу, начало трудовому лету положит исполнение песни дружины.

Из Таллинна отправится 61 отряд. Из них 25 останутся работать в Таллинне, большую часть рабочих мест для них предоставят районы столицы или учреждения (например, Таллиннский ботанический сад, Певческое поле, парк Кадриорг и т.д). Другие 36 отрядов распределятся по всей Эстонии. В качестве работодателей для них выступают частные предприятия как в сфере сельского хозяйства, так и в сфере обслуживания и туризма.