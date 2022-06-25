Билеты на паромы с островов на материк распроданы до вечера понедельника

Организаторам мероприятий длинные праздничные выходные принесли немалые деньги, ведь за одну неделю они могли организовать несколько мероприятий или даже многодневное мероприятие.

Острова также не упустили свой шанс подстегнуть туризм, ведь именно лето оживляет небольшие городки и острова.

Путешествия на острова заметно отличаются, к примеру, от поездки на озеро Пюхаярв, потому что приходится долго ждать в очереди на паром, чтобы переплыть море. В этом году ожидание порту было еще труднее из-за палящего солнца, которое не мог охладить даже самый прохладный морской бриз.

Репортер Elu24 тоже отправился в это путешествие, но спланировал поездку заранее, поэтому ему не пришлось долго томиться в порту. Однако его знакомым, у которых тоже была с собой собака, пришлось помучиться.

Очереди на паром были такими длинными, что приходилось отправлять разом несколько паромов. Однако это означало часы ожидания в порту. Единственным прохладным местом для собаки был салон машины - она даже не решились выйти на прогулку, потому что асфальт был очень горячим.

Наконец, когда удалось сесть на паром, нам пришлось признать, что с собакой там особо нечего делать. На пароме есть только одна площадка для собак, возле R-киоска, которую уже заняли четвероногие. Трудно было найти тень. Пришлось перетерпеть поездку в автомобиле.