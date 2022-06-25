В этом году жители Эстонии могли начать праздновать Иванов день довольно рано, что в свою очередь дало возможность совершить более длительную поездку на острова. Добраться до островов было само по себе отдельной песней, но вовремя вернуться на материк— задача тоже непростая, пишет Elu24.
Билеты на паромы с островов на материк распроданы до вечера понедельника
Организаторам мероприятий длинные праздничные выходные принесли немалые деньги, ведь за одну неделю они могли организовать несколько мероприятий или даже многодневное мероприятие.
Острова также не упустили свой шанс подстегнуть туризм, ведь именно лето оживляет небольшие городки и острова.
Путешествия на острова заметно отличаются, к примеру, от поездки на озеро Пюхаярв, потому что приходится долго ждать в очереди на паром, чтобы переплыть море. В этом году ожидание порту было еще труднее из-за палящего солнца, которое не мог охладить даже самый прохладный морской бриз.
Репортер Elu24 тоже отправился в это путешествие, но спланировал поездку заранее, поэтому ему не пришлось долго томиться в порту. Однако его знакомым, у которых тоже была с собой собака, пришлось помучиться.
Очереди на паром были такими длинными, что приходилось отправлять разом несколько паромов. Однако это означало часы ожидания в порту. Единственным прохладным местом для собаки был салон машины - она даже не решились выйти на прогулку, потому что асфальт был очень горячим.
Наконец, когда удалось сесть на паром, нам пришлось признать, что с собакой там особо нечего делать. На пароме есть только одна площадка для собак, возле R-киоска, которую уже заняли четвероногие. Трудно было найти тень. Пришлось перетерпеть поездку в автомобиле.
Тех, кто счел себя самым умным и решил отправиться обратно на материк в субботу - мол, в воскресенье обычно все билеты распроданы - в этот раз ждало разочарование: уже в субботу тоже нельзя было забронировать билет, потому что все было распродано. А значит, чтобы попасть домой, предстоит заново выдержать все мучения в порту. Впрочем, в воскресенье, кажется, будет еще хуже, так как билеты распроданы до вечера понедельника. Например, некоторые билеты с Хийумаа на материк доступны только на паром, отправляющийся в 19:00.