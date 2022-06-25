Силламяэское предприятие возобновило поставки из России

Гендиректор компании Райво Васну заверил, что речь не идет о компаниях, находящихся под санкциями, а наоборот — они даже поддерживают западную военную промышленность. «Сначала мы дали юристам провести анализ - кто управляет этими компаниями, и чтобы они не подпадали под санкции», — сказал он.

Васну признал, что в настоящее время все денежные потоки в Россию существенно затруднены, но, в то же время, он понимает и банки, так как список подсанкционных компаний очень длинный и банку очень сложно детально проверить все платежи.