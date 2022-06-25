Сб, 25.06.2022
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Силламяэское предприятие возобновило поставки из России

rus.postimees.ee
Силламяэское предприятие возобновило поставки из России
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"NPM Silmet" планирует построить в Ида-Вирумаа завод постоянных магнитов.
"NPM Silmet" планирует построить в Ида-Вирумаа завод постоянных магнитов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Из-за войны банки SEB и Swedbank прекратили обслуживать платежи в восточном направлении, вследствие чего была прервана деятельность предприятия NPM Silmet OÜ, занимающегося редкими металлами в Ида-Вирумаа - и вот теперь альтернатива найдена, и поставки материалов из России продолжаются, пишет Äripäev.

Гендиректор компании Райво Васну заверил, что речь не идет о компаниях, находящихся под санкциями, а наоборот — они даже поддерживают западную военную промышленность. «Сначала мы дали юристам провести анализ - кто управляет этими компаниями, и чтобы они не подпадали под санкции», — сказал он.

Васну признал, что в настоящее время все денежные потоки в Россию существенно затруднены, но, в то же время, он понимает и банки, так как список подсанкционных компаний очень длинный и банку очень сложно детально проверить все платежи.

Читайте подробнее на сайте Äripäev.

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