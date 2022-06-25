Херкель: прогулы эстонских политиков в Страсбурге очень бросаются в глаза

Херкель отметил, что три основных члена эстонской делегации приняли участие как минимум в трети голосований, но статистика выступлений - намного печальнее: после двух сессий эстонские политики произнесли лишь одну достаточно хорошую речь по Украине, это было апрельское выступление Раймонда Кальюлайда.

«Нижеследующие цифры были быстро подбиты по данным сайта ПАСЕ, тут могут быть небольшие ошибки, которые не меняют общей картины. А именно, украинские послы были в списке спикеров ПАСЕ 64 раза в течение двух рассмотренных сессий, в то время как посланники от Скандинавских и Балтийских стран выступали 66 раз, в том числе один от Эстонии», — сказал Херкель.

«Конечно, нужно отметить, что из-за численности населения украинская делегация довольно велика - 24 представителя вместе с заместителями, но все равно это почти в три раза меньше, чем все делегации NB8 вместе взятые. Эстония же представляет собой в ПАСЕ курьез за счет пассивности, по сравнению со всеми остальными ее лень сразу бросается в глаза», - заявил Херкель.

Он отметил, что ПАСЕ является единственным общеевропейским парламентским форумом, в котором участвует Украина, а также британцы, грузины и другие, потому что их нет в Европарламенте. «Это также место, где формируются мнения и на них можно влиять. Например, мнения немецких, французских и итальянских политиков, которых некоторые из наших политиков и наблюдателей так склонны критиковать, вместо того, чтобы разговаривать с ними и представлять им свои точки зрения», — сказал Херкель.