В Маарду автомобиль сбил 13-летннюю девочку

Вчера в 20.38 у дома на улице Лоовялья, 28 в Маарду, по предварительным данным, автомобиль Lexus IS250, за рулем которого была 21-летняя женщина, сбил 13-летннюю девочка, которая перебралась через дорожное ограждение и стала переходить дорогу. Девочка была доставлена в Таллиннскую детскую больницу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.