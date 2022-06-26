Вс, 26.06.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В Маарду автомобиль сбил 13-летннюю девочку

rus.postimees.ee
В Маарду автомобиль сбил 13-летннюю девочку
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

В субботу, 25 июня, вечером в Маарду 13-летняя девочка попала под машину. 

Вчера в 20.38 у дома на улице Лоовялья, 28 в Маарду, по предварительным данным, автомобиль Lexus IS250, за рулем которого была 21-летняя женщина, сбил 13-летннюю девочка, которая перебралась через дорожное ограждение и стала переходить дорогу. Девочка была доставлена в Таллиннскую детскую больницу, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ключевые слова
Наверх