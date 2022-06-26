На центральном пляже летней столицы вчера кипела жизнь, были и загорающие, и купающиеся, и просто наслаждающиеся прекрасной погодой, пишет Pärnu Postimees.
Галерея ⟩ Яблоку негде упасть: жара привела на пляж почти 15 000 человек
Таави Мельк, приехавший на два дня из Тарту в Пярну с женой и четырьмя дочерями, рассказал, что в этом году они впервые на пляже. «Прошлым летом при возможности в дни с хорошей погодой выбирались сюда на пляж», — сказал он.
Мельк похвалил пярнуский пляж, поскольку там много развлечений и кафе. «Здесь есть все, что нужно для отличного летнего отдыха», — сказал он, добавив, что единственный минус, что кафе на женской стороне пляжа в субботу не работали, а туалет находится в крайне плохом состоянии.
Дети из этой семьи также сказали, что им очень нравится пярнуский пляж и самое замечательное - купаться в море. Помимо пляжа, они посетили Лоттемаа и зашли в кафе поесть.
Из Центральной Эстонии приехали отдыхать в Пярну Эндрик Нукке и Айрика Хейнасте.
Нукке рад, что в Эстонии наконец-то наступило лето. «Теплая погода, я очень доволен», — сказал он, подчеркнув, что Пярну — лучшее место в Эстонии для летнего отдыха. По его словам, несмотря на то, что вода относительно теплая, покинуть горячий песок и пойти в воду — прекрасная возможность охладиться.
Хейнасте также наслаждается отдыхом на пярнуском пляже. «Даже слишком жарко, но вода хороша, чтобы охладиться», — сказала она.
Кятлин, которая на пляже сдает в аренду шезлонги, рассказала, что у нее был напряженный рабочий день, поскольку постоянно идет поток людей. По ее словам, в субботу она сдала в аренду более 100 шезлонгов.
В 15.00 на вышке спасателей развевался зеленый флаг, поскольку пляжные спасатели замерили температуру воды 24 градуса, а воздуха 27 градусов. УФ-индекс равнялся семи, а это значит, что у многих людей он может вызывать ожоги кожи. Количество людей на пляже составляло 15 000 человек.
Старший по пляжу Михкель Тедер сказал, что сезон для них начался спокойно, сейчас работы много, поскольку людей у моря много. По его словам, в основном беспокойство пляжным спасателям доставляют стеклянная тара, приходящие на пляж с домашними животными люди и пропавшие дети.
Тедер призвал посетителей пляжа пользоваться солнцезащитными кремами и не спускать глаз со своих детей. При необходимости у береговой охраны можно попросить браслет, на котором можно написать телефонный номер родителей.
Государственная метеорологическая служба выпустила предупреждение первого уровня для всей Эстонии, что означает, что в определенных ситуациях погода может быть опасной. Волна жары, по прогнозам, может продлиться неделю.