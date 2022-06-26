Галерея ⟩ Яблоку негде упасть: жара привела на пляж почти 15 000 человек

Таави Мельк, приехавший на два дня из Тарту в Пярну с женой и четырьмя дочерями, рассказал, что в этом году они впервые на пляже. «Прошлым летом при возможности в дни с хорошей погодой выбирались сюда на пляж», — сказал он.

Мельк похвалил пярнуский пляж, поскольку там много развлечений и кафе. «Здесь есть все, что нужно для отличного летнего отдыха», — сказал он, добавив, что единственный минус, что кафе на женской стороне пляжа в субботу не работали, а туалет находится в крайне плохом состоянии.

Дети из этой семьи также сказали, что им очень нравится пярнуский пляж и самое замечательное - купаться в море. Помимо пляжа, они посетили Лоттемаа и зашли в кафе поесть.

Дети говорят, что им очень нравится пярнуский пляж и самое замечательное - купаться в море. Фото: Urmas Luik

Из Центральной Эстонии приехали отдыхать в Пярну Эндрик Нукке и Айрика Хейнасте.

Нукке рад, что в Эстонии наконец-то наступило лето. «Теплая погода, я очень доволен», — сказал он, подчеркнув, что Пярну — лучшее место в Эстонии для летнего отдыха. По его словам, несмотря на то, что вода относительно теплая, покинуть горячий песок и пойти в воду — прекрасная возможность охладиться.

Хейнасте также наслаждается отдыхом на пярнуском пляже. «Даже слишком жарко, но вода хороша, чтобы охладиться», — сказала она.

Из Пайде в Пярну отдыхать приехали Эндрик и Айрика. Фото: Urmas Luik