Фото ⟩ Вдрызг пьяный водитель попал в ДТП: автомобиль пришел в негодность, помощь вызвал случайный прохожий

Около трех часов утра в Тырванди автомобиль Toyota Corolla выезжал с Ленну-теэ на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, но водитель не справился с управлением.

По словам присутствовавшего на месте происшествия очевидца, мертвецки пьяный водитель при повороте направо не смог удержать машину на дороге, поэтому автомобиль вылетел с дороги и протаранила земляной вал. «Машина пришла в негодность, и случайный прохожий вызвал помощь. Скорая помощь осмотрела мужчину, он не пострадал», — рассказал Tartu Postimees свидетель.