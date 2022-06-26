Сегодня, 26 июня, рано утром на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа нетрезвый водитель не справился с управлением и попал в ДТП.
Фото ⟩ Вдрызг пьяный водитель попал в ДТП: автомобиль пришел в негодность, помощь вызвал случайный прохожий
Вдрызг пьяный водитель попал в ДТП: автомобиль пришел в негодность, помощь вызвал случайный прохожий
Около трех часов утра в Тырванди автомобиль Toyota Corolla выезжал с Ленну-теэ на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, но водитель не справился с управлением.
По словам присутствовавшего на месте происшествия очевидца, мертвецки пьяный водитель при повороте направо не смог удержать машину на дороге, поэтому автомобиль вылетел с дороги и протаранила земляной вал. «Машина пришла в негодность, и случайный прохожий вызвал помощь. Скорая помощь осмотрела мужчину, он не пострадал», — рассказал Tartu Postimees свидетель.
У водителя установлено сильное алкогольное опьянение, его задержали и сначала доставили в Тартускую тюрьму, чтобы он протрезвел. По предварительным данным, мужчина признал вину и заявил, что это был очень глупый поступок.
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